Playboy Alemania reporta desactivación de su página en Facebook 

Múnich, 14 jun (dpa) – La página de Facebook de Playboy Alemania, que cuenta con más de 1,9 millones de seguidores, ha dejado de estar disponible sin que la empresa haya explicado el motivo al editor de la revista, que advierte de que se podría estar socavando la libertad de expresión.

ARCHIVO – Florian Boitin, editor jefe de Playboy Alemania («Playboy Alemania reporta desactivaciÛn de su p·gina en Facebook»). Foto: Peter Kneffel/dpa

«Puedes pensar lo que quieras sobre plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram o X: verlas como las plataformas de comunicación más importantes de nuestro tiempo o condenarlas por difamaciones mediáticas», declaró Florian Boitin, editor jefe de Playboy Alemania, en un comunicado de prensa.

Pero, añadió el editor, «si un monopolio como Meta eliminara una página periodística como la de Playboy Alemania, sin dar ninguna razón, esto socavaría nada menos que la libertad de prensa».

Según la editorial, la página de Facebook de Playboy Alemania ya no está disponible y todos los intentos de contactar con Meta Platforms Inc., operador de Facebook, para determinar los motivos de la desactivación no anunciada han sido infructuosos.

Tampoco está claro si la página ha sido bloqueada temporalmente o eliminada de forma definitiva desde el lunes de la semana pasada. Meta no respondió a la dpa una solicitud de aclaración sobre el incidente.

Una solicitud por escrito a Meta en Dublín para que gestionara la restauración inmediata de la página tampoco recibió respuesta, declaró la propietaria de Playboy ALemania, Kouneli Media.

El servicio de atención al cliente solo recomendó a la empresa crear una nueva página de Facebook, esperar o contactar con el departamento legal de la sede europea de Meta en Dublín para aclarar el asunto, ante lo que el editor ha contratado a un abogado.

El editor jefe de Playboy advierte sobre un precedente peligroso, ya que de demostrarse que Meta está tratando de socavar la libertad de expresión, se demostraría que las decisiones sobre el contenido periodístico se dejan en gran medida en manos de plataformas privadas.

«Sentaría un precedente peligroso en el que las plataformas privadas actúan, en la práctica, como organismos de censura», argumentó.

Al buscar «Playboy Alemania» en Facebook, la plataforma remite a la página de Playboy Estados Unidos, y avisa con un mensaje en el que indica: «Este contenido no está disponible actualmente».

Botín, editor jefe de Playboy Alemania, declaró a la televisión RTL que ya tuvieron problemas en el pasado con la eliminación de publicaciones individuales en su página por parte de Meta. Sin embargo, hasta ahora, tras solicitar reiteradas revisiones, la mayoría de las publicaciones e historias puestas en cuestión fueron restauradas.

Con información de Agencia DPA