‘Pensé en retirarme del fútbol y Cuenca Juniors me devolvió la vida’, admite el DT Leonardo Vanegas tras eliminar a Barcelona SC de la Copa Ecuador

El adiestrador ecuatoriano les ha ganado tres veces en cuatro enfrentamientos a los toreros con dos equipos dirigidos.

El director técnico del Cuenca Juniors, el ecuatoriano Leonardo Vanegas, admitió tras eliminar a Barcelona SC de la Copa Ecuador que pensó en retirarse del fútbol luego de no haber dirigido durante un prolongado periodo.

El adiestrador, en cuatro partidos dirigiendo contra los toreros, ha cosechado tres victorias, marcando una superioridad en el corto historial ante ese equipo.

“Las emociones siguen ahí. Yo estuve sin dirigir unos seis meses por una fractura que tuve, incluso pensé en retirarme del fútbol, y Cuenca Juniors me devolvió la vida. Teníamos un gran partido y nunca dudamos de que en la cancha la actitud no se negocia y son once contra once, no juega la jerarquía, sino el corazón”, expresó Vanegas en diálogo con DSports tras el pitazo final.

“No dormí. Repetí los últimos tres partidos de Barcelona SC y vi que buscaba abrir a sus centrales y jugar en bandas, y si no, filtrar con el jugador que siempre se movía en callejones centrales. Cerramos los espacios y los obligamos a que vayan a la raya, ahí hicimos superioridad numérica”, analizó en cuanto al desempeño dentro del terreno de juego. (D)

