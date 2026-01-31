Miles marchan en Mineápolis y Nueva York contra ICE

Miles de personas desafiaron el frío y desfilaron el viernes (30.01.2026) en Mineápolis y Nueva York para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense, tras semanas de tensión que desembocaron en la muerte a balazos de dos activistas.

La jornada de acción, bautizada «apagón nacional», fue convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis.

Entre los participantes estaba la estrella de rock Bruce Springsteen, que cantó para el público una canción dedicada a la memoria de ambos activistas abatidos.

«No creo que nuestro gobierno federal deba estar aterrorizando a nuestra gente así», dijo a AFP Sushma Santhana, de 24 años, quien acudió a la marcha.

La protesta fue respaldada también por los demócratas que controlan el estado de Minesota y Mineápolis, una ciudad santuario que se rehúsa a cooperar con las agencias que luchan contra la inmigración irregular.

Esa política de redadas y deportaciones es uno de los principales puntos de la agenda del presidente republicano Donald Trump.

Multitud recorrió Nueva York

En la costa este, miles de neoyorquinos unieron sus voces y desafiaron las gélidas temperaturas para repudiar la política migratoria de Trump en Mineápolis, que además genera fuertes enfrentamientos con los residentes.

La multitud salió a protestar como parte de la convocatoria nacional a «no trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras», una huelga en solidaridad con la ciudad de Minéapolis en su lucha por sacar a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Mas información en Deutsche Welle