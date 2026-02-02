Urgente!

La lista de ganadores de los Grammy 2026: principales premios, en vivo
Miles marchan en Mineápolis y Nueva York contra ICE
El EPL realiza patrullas marítimo-aéreas en aguas y espacio aéreo cerca de Huangyan Dao, China
Djokovic vs Alcaraz: la final del Australian Open 2026 que hará historia
February 2, 2026

La lista de ganadores de los Grammy 2026: principales premios, en vivo

  • febrero 1, 2026
  • 0
  • 288
  • 6 Min Read

Gloria Estefan, Carín León y Natalia Lafourcade son los primeros latinos en recibir el galardón

La noche más importante para la música global se celebra este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Artistas de todos los puntos del planeta compiten en 95 categorías. Kendrick Lamar lidera las nominaciones con nueve candidaturas, seguido por Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut con siete cada uno. Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero de mezcla Serban Ghenea, tienen seis nominaciones.

LISTADO DE PRINCIPALES CANDIDATURAS

Canción del Año

  • WILDFLOWER — Billie Eilish GANADORA
  • Abracadabra — Lady Gaga
  • Anxiety — Doechii
  • APT. — Bruno Mars y Rosé
  • DtMF — Bad Bunny
  • Golden — KPop Demon Hunters
  • luther — Kendrick Lamar With SZA
  • Manchild — Sabrina Carpenter

Mejor Interpretación Pop Solista

  • Messy — Lola Young GANADORA
  • Daisies — Justin Bieber
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • Disease — Lady Gaga
  • The Subway — Chappell Roan

Mejor Álbum Pop Vocal

  • MAYHEM – Lady Gaga GANADORA
  • SWAG – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor álbum de country contemporáneo

  • Beautifully Broken — Jelly Roll GANADOR
  • Patterns — Kelsea Ballerini
  • Snipe Hunter — Tyler Childers
  • Evangeline vs. the Machine — Eric Church
  • Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor álbum de música urbana

Mejor Artista Nuevo

  • Olivia Dean GANADORA
  • KATSEYE
  • The Marias
  • Addison Rae
  • sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Mejor Álbum Rap

  • GNX — Kendrick Lamar GANADOR
  • Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
  • Glorious — GloRilla
  • God Does Like Ugly — JID
  • Chromakopia — Tyler, the Creator

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR
  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • ALGORHYTHM —Los Wizzards
  • Novela —Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)

  • Palabra De To’s (Seca) Carín León GANADOR
  • MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
  • Sin Rodeos — Paola Jara
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía. Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Mejor Álbum Latino Tropical

  • Raíces Gloria Estefan GANADORA
  • Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
  • Clásicos 1.0 — Grupo Niche
  • Bingo — Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor álbum de pop latino

  • Cancionera Natalia Lafourcade GANADORA
  • Cosa Nuestra —Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta —Karol G
  • ¿Y ahora qué? —Alejandro Sanz

Mejor video musical

  • Anxiety — Doechii GANADORA
  • Young Lion — Sade
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • So Be It —Clipse
  • Love — OK Go

Mejor Álbum Rock

  • Never Enough Turnstile GANADOR
  • Private Music — Deftones
  • I Quit — Haim
  • From Zero — Linkin Park
  • Idols —Yungblud

Mejor Canción Rock

  • As Alive as You Need Me to Be — Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails) GANADOR
  • Caramel — Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
  • Glum — Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
  • Never Enough — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
  • Zombie — Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de música alternativa

  • Songs of a Lost World – The Cure GANADOR
  • Sable, Fable – Bon Iver
  • Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

  • Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande GANADORAS
  • Golden [From “KPop Demon Hunters”] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • Gabriela – Katseye
  • APT. – Rosé, Bruno Mars
  • 30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar

Mejor álbum dance/electrónico

  • Eusexua — FKA Twigs GANADORA
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Mejor Grabación de Pop Dance

  • Abracadabra — Lady Gaga GANADORA
  • Bluest Flame — Selena Gomez & Benny Blanco
  • Midnight Sun — Zara Larsson
  • Just Keep Watching (From F1® The Movie) — Tate McRae
  • Tyler Spry & Ryan Tedder
  • Illegal — PinkPantheress

Mejor Canción de R&B

  • Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani) GANADORES
  • Heart of a Woman — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
  • It Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
  • Overqualified — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
  • Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

  • Sinners – Ludwig Göransson, compositor GANADOR
  • How to Train Your Dragon – John Powell, compositor
  • Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, compositor
  • Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, compositores
  • The Wild Robot – Kris Bowers, compositor

Mejor álbum de R&B

  • MUTT — Leon Thomas GANADOR
  • Beloved — Giveon
  • Why Not More? — Coco Jones
  • The Crown — Ledisi
  • Escape Room — Teyana Taylor

Mejor canción country

  • Bitin’ List — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) GANADOR
  • Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
  • I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
  • Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
  • A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

  • Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR
  • Dollar a Day — Charley Crockett
  • American Romance — Lukas Nelson
  • Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
  • Hard Headed Woman — Margo Price

Mejor canción escrita para medios visuales

  • Golden – KPop Demon Hunters GANADORA
  • As Alive as You Need Me to Be – Tron: Ares
  • I Lied to You – Sinners
  • Never Too Late – Elton John: Never Too Late
  • Pale, Pale Moon – Sinners
  • Sinners – Sinners

Álbum del Año

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
  • SWAG — Justin Bieber
  • Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out —Clipse, Pusha T & Malice
  • MAYHEM — Lady Gaga
  • GNX — Kendrick Lamar
  • MUTT — Leon Thomas
  • CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator

Grabación del Año

  • DtMF — Bad Bunny
  • Manchild — Sabrina Carpenter
  • Anxiety — Doechii
  • WILDFLOWER — Billie Eilish
  • Abracadabra — Lady Gaga
  • luther — Kendrick Lamar con SZA
  • The Subway —Chappell Roan
  • APT. —ROSÉ y Bruno Mars

Con información de El País

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Sociedad

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

We Believe that Apple will the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

This Not Just A Photo But It

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

Los angeles compound he is trying to

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

Kuba compound he is trying to selling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020