La lista de ganadores de los Grammy 2026: principales premios, en vivo

Gloria Estefan, Carín León y Natalia Lafourcade son los primeros latinos en recibir el galardón
La noche más importante para la música global se celebra este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Artistas de todos los puntos del planeta compiten en 95 categorías. Kendrick Lamar lidera las nominaciones con nueve candidaturas, seguido por Lady Gaga, Jack Antonoff y Cirkut con siete cada uno. Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero de mezcla Serban Ghenea, tienen seis nominaciones.
LISTADO DE PRINCIPALES CANDIDATURAS
Canción del Año
- WILDFLOWER — Billie Eilish GANADORA
- Abracadabra — Lady Gaga
- Anxiety — Doechii
- APT. — Bruno Mars y Rosé
- DtMF — Bad Bunny
- Golden — KPop Demon Hunters
- luther — Kendrick Lamar With SZA
- Manchild — Sabrina Carpenter
Mejor Interpretación Pop Solista
- Messy — Lola Young GANADORA
- Daisies — Justin Bieber
- Manchild — Sabrina Carpenter
- Disease — Lady Gaga
- The Subway — Chappell Roan
Mejor Álbum Pop Vocal
- MAYHEM – Lady Gaga GANADORA
- SWAG – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor álbum de country contemporáneo
- Beautifully Broken — Jelly Roll GANADOR
- Patterns — Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter — Tyler Childers
- Evangeline vs. the Machine — Eric Church
- Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny GANADOR
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Mejor Artista Nuevo
- Olivia Dean GANADORA
- KATSEYE
- The Marias
- Addison Rae
- sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Mejor Álbum Rap
- GNX — Kendrick Lamar GANADOR
- Let God Sort Em Out — Clipse, Pusha T & Malice
- Glorious — GloRilla
- God Does Like Ugly — JID
- Chromakopia — Tyler, the Creator
Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso GANADOR
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- ALGORHYTHM —Los Wizzards
- Novela —Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana)
- Palabra De To’s (Seca) —Carín León GANADOR
- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía. Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Mejor Álbum Latino Tropical
- Raíces —Gloria Estefan GANADORA
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de pop latino
- Cancionera —Natalia Lafourcade GANADORA
- Cosa Nuestra —Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta —Karol G
- ¿Y ahora qué? —Alejandro Sanz
Mejor video musical
- Anxiety — Doechii GANADORA
- Young Lion — Sade
- Manchild — Sabrina Carpenter
- So Be It —Clipse
- Love — OK Go
Mejor Álbum Rock
- Never Enough —Turnstile GANADOR
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Idols —Yungblud
Mejor Canción Rock
- As Alive as You Need Me to Be — Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails) GANADOR
- Caramel — Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- Glum — Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- Never Enough — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- Zombie — Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor álbum de música alternativa
- Songs of a Lost World – The Cure GANADOR
- Sable, Fable – Bon Iver
- Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo
- Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande GANADORAS
- Golden [From “KPop Demon Hunters”] – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- Gabriela – Katseye
- APT. – Rosé, Bruno Mars
- 30 for 30 – SZA With Kendrick Lamar
Mejor álbum dance/electrónico
- Eusexua — FKA Twigs GANADORA
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Mejor Grabación de Pop Dance
- Abracadabra — Lady Gaga GANADORA
- Bluest Flame — Selena Gomez & Benny Blanco
- Midnight Sun — Zara Larsson
- Just Keep Watching (From F1® The Movie) — Tate McRae
- Tyler Spry & Ryan Tedder
- Illegal — PinkPantheress
Mejor Canción de R&B
- Folded — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani) GANADORES
- Heart of a Woman — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- It Depends — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
- Overqualified — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- Yes It Is — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
- Sinners – Ludwig Göransson, compositor GANADOR
- How to Train Your Dragon – John Powell, compositor
- Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, compositor
- Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, compositores
- The Wild Robot – Kris Bowers, compositor
Mejor álbum de R&B
- MUTT — Leon Thomas GANADOR
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
Mejor canción country
- Bitin’ List — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers) GANADOR
- Good News — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- I Never Lie — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- Somewhere Over Laredo — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- A Song to Sing — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
- Ain’t in It for My Health — Zach Top GANADOR
- Dollar a Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
Mejor canción escrita para medios visuales
- Golden – KPop Demon Hunters GANADORA
- As Alive as You Need Me to Be – Tron: Ares
- I Lied to You – Sinners
- Never Too Late – Elton John: Never Too Late
- Pale, Pale Moon – Sinners
- Sinners – Sinners
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
- SWAG — Justin Bieber
- Man’s Best Friend — Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out —Clipse, Pusha T & Malice
- MAYHEM — Lady Gaga
- GNX — Kendrick Lamar
- MUTT — Leon Thomas
- CHROMAKOPIA — Tyler, The Creator
Grabación del Año
- DtMF — Bad Bunny
- Manchild — Sabrina Carpenter
- Anxiety — Doechii
- WILDFLOWER — Billie Eilish
- Abracadabra — Lady Gaga
- luther — Kendrick Lamar con SZA
- The Subway —Chappell Roan
- APT. —ROSÉ y Bruno Mars
Con información de El País