El EPL realiza patrullas marítimo-aéreas en aguas y espacio aéreo cerca de Huangyan Dao, China

  • enero 31, 2026
El Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) organizó fuerzas navales y aéreas para realizar una patrulla de preparación para el combate el sábado en las aguas territoriales y el espacio aéreo de Huangyan Dao y áreas circundantes, según un comunicado publicado por la cuenta oficial de WeChat del Comando del Teatro Sur del EPL el sábado. 

En un vídeo publicado por el Comando del Teatro Sur del EPL se ve un bombardero H-6K armado con misiles antibuque YJ-12 y el gran destructor Tipo 055 Xianyang, entre otros aviones de guerra y buques de guerra del EPL.

Huangyan Dao es el territorio inherente de China. Desde enero, el comando del teatro de operaciones ha fortalecido continuamente las patrullas navales y aéreas en las aguas y el espacio aéreo alrededor de la isla, contrarrestando resueltamente las provocaciones e infracciones de países individuales en la región, salvaguardando firmemente la soberanía y la seguridad nacionales de China y manteniendo la paz y la estabilidad en el Mar de China Meridional, según el comunicado.

Global Times

