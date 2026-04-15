Urgente!

Muere un preso condenado por el ataque a la sede de un canal de televisión ecuatoriano en enero de 2024
Lula presenta proyecto para reducir jornada laboral a 5 días 
El candidato de la izquierda en Perú alcanza un lugar en la segunda vuelta gracias al escrutinio del voto rural
Robots humanoides ejecutan tareas de precisión en líneas de ensamblaje
April 15, 2026

Lula presenta proyecto para reducir jornada laboral a 5 días 

  • abril 15, 2026
  • 0
  • 81
  • 2 Min Read

Una demanda histórica de los sectores populares y sindicatos fue presentada por el mandatario ante el Congreso de Brasil. 

El presidente de Brasil , Luiz Inácio Lula da Silva , envió este martes (14.04.2026) al Congreso un proyecto de ley que propone el fin de la escala laboral de seis días de trabajo por uno de descanso, lo que en la práctica supone reducir la jornada de trabajo.

Así lo confirmó en sus redes sociales Lula, quien afirmó que la propuesta, enviada en régimen de urgencia para acelerar su tramitación, representa un avance hacia «un país más justo y con más calidad de vida para todos».

La reducción de la jornada laboral a cinco días, una demanda histórica de los sectores populares y sindicatos, se ha convertido en una de las banderas del programa de Gobierno para este año electoral, en el que Lula buscará su cuarto obligatorio no consecutivo.

Uno de los pilares del proyecto es garantizar que la disminución de las horas trabajadas no impacte en el salario de los trabajadores.

En este sentido, Lula enfatizó que los avances tecnológicos y los aumentos de productividad deben reflejarse en más tiempo de descanso y ocio para la población.

Congreso tramita enmienda constitucional

Actualmente, el Congreso ya tramita una propuesta de enmienda a la Constitución sobre el mismo tema.

El presidente de la Cámara de los Diputados, Hugo Motta, afirmó que el proyecto de Lula no interrumpirá el curso de la iniciativa ya existente.

Sin embargo, el envío del proyecto bajo régimen de urgencia obliga al Congreso a debatir y votar el texto en un plazo de hasta 45 días, mientras que el trámite de la enmienda constitucional es un proceso más lento que requiere la creación de una comisión especial y dos turnos de votación en el plenario de ambas cámaras legislativas.

En paralelo, la Confederación Nacional de la Industria manifestó su preocupación con estas propuestas y alegó que, a pesar de que el debate es «legítimo y necesario», la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales puede elevar los costos de los trabajadores formales hasta un 7% anual.

Con información de DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024