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March 14, 2026

Irán.- Colombia, Brasil y México piden un alto el fuego «inmediato» en Oriente Próximo

  • marzo 14, 2026
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Los Gobiernos de Colombia, Brasil y México han hecho un llamamiento este viernes a un alto el fuego «inmediato» en la región de Oriente Próximo, instando a las partes en conflicto a resolver sus diferencias mediante canales diplomáticos.

«Consideramos indispensable que en el actual conflicto en Oriente Próximo se declare un cese al fuego inmediato para abrir espacios efectivos al diálogo y la negociación», han señalado en un comunicado conjunto difundido por el Ministerio de Exteriores colombiano.

Colombia, Brasil y México han reiterado así «la necesidad de que las diferencias entre Estados se resuelvan mediante la diplomacia internacional, en consonancia con los principios de la solución pacífica de las controversias».

«Expresamos nuestra disposición de contribuir a los procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto», han señalado los tres países con respecto a una ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel que ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán.

Entre los fallecidos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares. Los ataques de Teherán han paralizado el tránsito en el estrecho de Ormuz.

Con información de EUROPA PRESS

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