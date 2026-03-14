Movilidad segura también es equidad: datos que transforman la conversación en el Mes de la Mujer

En Ecuador, la seguridad vial continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública. Según cifras oficiales de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), durante 2023 y 2024 más del 70% de las víctimas fatales por siniestros de tránsito fueron hombres, mientras que las mujeres representaron menos del 30% del total de fallecidos a nivel nacional.

Más allá de desmontar mitos históricos sobre la conducción femenina, estos datos abren una conversación relevante: la movilidad segura no depende del género, sino de hábitos responsables, cultura preventiva y mantenimiento adecuado del vehículo.

Para Continental Tire Andina, compañía con operación industrial en el país y con la seguridad como eje transversal de su innovación tecnológica, estas cifras representan un llamado a fortalecer la educación vial y promover decisiones informadas en todos los actores de la movilidad.

Desde su experiencia en ingeniería y desarrollo de neumáticos el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera la empresa enfatiza que la seguridad comienza mucho antes de encender el motor y se construye a partir de acciones concretas como:

Mantener la presión correcta de los neumáticos.

Revisar periódicamente el desgaste, alineación y balanceo.

Respetar los límites de velocidad.

No conducir bajo los efectos del alcohol.

Realizar revisiones técnicas antes de viajes largos.

“La seguridad no depende únicamente del conductor, sino también del estado del vehículo. Un neumático en mal estado puede aumentar la distancia de frenado y comprometer la estabilidad, especialmente en condiciones adversas”, señala Santiago Chiriboga jefe de Marketing y Experiencia Comercial Sudamérica de Continental Tire Andina.

En el marco del Mes de la Mujer, Continental reconoce que la evidencia estadística muestra diferencias en los niveles de siniestralidad; sin embargo, el objetivo no es establecer comparaciones, sino promover una cultura vial que reduzca los índices generales de accidentes en el país. La movilidad segura no es una tendencia ni una conversación estacional.

Es una responsabilidad compartida entre industria, autoridades y ciudadanía. Desde la innovación tecnológica hasta la educación preventiva, Continental Tire Andina reafirma su compromiso de impulsar una cultura basada en datos, conciencia y acción, porque cada decisión en carretera puede marcar la diferencia entre llegar a destino o no hacerlo.

Con información de Continental