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March 14, 2026

Máximo legislador de China elogia a periodistas por cobertura de sesión anual de APN

  • marzo 14, 2026
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El máximo legislador de China, Zhao Leji, se reunió la tarde del jueves con los periodistas que cubren la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN) y les expresó su agradecimiento por su labor.

   Zhao, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Permanente de la APN, elogió a los principales medios de comunicación por su cobertura, que estuvo bien planificada y organizada.

   Señaló que sus reportes transmitieron confianza y fortaleza, ofrecieron información exhaustiva sobre el desarrollo del sistema de la APN y la eficacia de su labor, y pusieron de relieve las ventajas destacadas del sistema de las asambleas populares.

   Zhao invitó a los medios de comunicación a seguir aprovechando los abundantes recursos informativos relacionados con el sistema de asambleas populares, así como con la labor de la APN y sus diputados. 

   La sesión de la APN se celebró del 5 al 12 de marzo. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA

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