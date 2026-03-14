Máximo legislador de China elogia a periodistas por cobertura de sesión anual de APN

El máximo legislador de China, Zhao Leji, se reunió la tarde del jueves con los periodistas que cubren la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN) y les expresó su agradecimiento por su labor.

Zhao, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del Comité Permanente de la APN, elogió a los principales medios de comunicación por su cobertura, que estuvo bien planificada y organizada.

Señaló que sus reportes transmitieron confianza y fortaleza, ofrecieron información exhaustiva sobre el desarrollo del sistema de la APN y la eficacia de su labor, y pusieron de relieve las ventajas destacadas del sistema de las asambleas populares.

Zhao invitó a los medios de comunicación a seguir aprovechando los abundantes recursos informativos relacionados con el sistema de asambleas populares, así como con la labor de la APN y sus diputados.

La sesión de la APN se celebró del 5 al 12 de marzo. Fin

Con información de la AGENCIA XINHUA