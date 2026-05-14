¡Independiente del Valle arrasa y conquista la Supercopa Ecuador tras golear a Universidad Católica!

Independiente del Valle comenzó la temporada a lo grande. El cuadro rayado goleó 3-0 a Universidad Católica y se coronó campeón de la Supercopa Ecuador en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Con autoridad, intensidad y contundencia, el equipo de Joaquín Papa dejó claro por qué es uno de los clubes más dominantes del fútbol ecuatoriano.

Independiente del Valle resolvió el partido en apenas seis minutos

El encuentro entre los campeones de Liga Ecuabet y Copa Ecuador tuvo un inicio parejo, pero rápidamente los rayados marcaron diferencias con su presión alta y velocidad ofensiva.

A los 23 minutos, tras un remate de Carlos González que se estrelló en el horizontal, apareció Junior Sornoza para empujar el balón y abrir el marcador.

La ventaja golpeó anímicamente a Universidad Católica, que perdió precisión en la salida y dejó espacios en defensa.

Apenas seis minutos después, Mateo Carabajal amplió la diferencia con un potente cabezazo tras una jugada a balón parado.

Universidad Católica no encontró respuestas

Los dirigidos por Diego Martínez intentaron reaccionar, especialmente en el segundo tiempo, pero Independiente del Valle manejó el ritmo del compromiso y neutralizó cada intento ofensivo.

El cuadro camarata mostró voluntad, aunque careció de profundidad y claridad en el último tercio de la cancha.

La intensidad y orden táctico de los rayados terminó imponiéndose durante todo el partido.

Ronald Briones selló la goleada y el título

Cuando el compromiso llegaba a su final, Ronald Briones sentenció la goleada con el 3-0 en los minutos adicionales (45+2).

Con este resultado, Independiente del Valle suma un nuevo trofeo a sus vitrinas y arranca el año consolidando su proyecto deportivo como uno de los más exitosos del país.

El primer campeón del fútbol ecuatoriano en 2026

La Supercopa Ecuador marca oficialmente el inicio de la temporada y enfrenta a los campeones nacionales del año anterior.

El triunfo de Independiente del Valle ratifica el gran momento institucional y futbolístico del club de Sangolquí.

Además del título, el rendimiento colectivo y la contundencia ofensiva generan ilusión entre sus aficionados de cara a la LigaPro y los torneos internacionales.

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Con información de – El Universo