Congresistas de EE.UU. piden frenar operaciones militares en Ecuador y alertan sobre derechos humanos

Un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, solicitando la suspensión inmediata de las operaciones militares conjuntas con Ecuador en la frontera norte. El documento cuestiona la participación militar estadounidense en acciones ejecutadas durante marzo de 2026 y alerta sobre presuntas violaciones de derechos humanos, bombardeos a instalaciones civiles y una creciente deriva autoritaria en el gobierno de Daniel Noboa.

Legisladores cuestionan operaciones militares entre EE.UU. y Ecuador

La carta, fechada el 13 de mayo de 2026 y firmada por varios miembros del Congreso estadounidense, expresa preocupación por operaciones realizadas junto a fuerzas ecuatorianas en la frontera entre Ecuador y Colombia. Los legisladores sostienen que existen reportes sobre ataques a instalaciones civiles, presuntas torturas a detenidos y bombardeos ejecutados durante acciones contra organizaciones criminales.

El documento menciona una investigación publicada por The New York Times que señala que uno de los sitios atacados habría sido una granja civil sin vínculos comprobados con grupos armados o narcotráfico.

Carta cuestiona estrategia de seguridad de Daniel Noboa

Los congresistas sostienen que, tras más de dos años de estado de excepción y militarización, el Gobierno ecuatoriano no ha logrado reducir de manera efectiva el narcotráfico ni la violencia. Además, advierten sobre denuncias de abusos cometidos por fuerzas de seguridad y posibles violaciones a derechos humanos.

La carta también habla de una “deriva autoritaria” en Ecuador y menciona:

la disolución de dos partidos políticos,

la suspensión del principal movimiento de oposición,

y el arresto del alcalde de Guayaquil.

Según los legisladores, estas acciones generan preocupación sobre el deterioro institucional y democrático en el país.

Piden investigar participación militar de Estados Unidos

Uno de los puntos centrales del documento es la solicitud de explicaciones sobre la base legal que permitió la participación de fuerzas estadounidenses en operaciones militares dentro de Ecuador.

Los congresistas pidieron al Departamento de Defensa información sobre:

intercambio de inteligencia,

apoyo logístico y aéreo,

despliegue de personal militar,

y cumplimiento de las denominadas Leyes Leahy, que prohíben cooperación con unidades implicadas en violaciones graves de derechos humanos.

Además, solicitaron que se suspendan nuevas operaciones hasta que se investiguen plenamente los hechos denunciados.

Tensión regional y crisis diplomática

La carta también hace referencia al hallazgo de una bomba ecuatoriana sin explotar en territorio colombiano durante marzo de 2026, hecho que provocó tensión diplomática entre Quito y Bogotá.

Los congresistas alertan que una escalada militar en la frontera norte podría generar mayores riesgos regionales y profundizar la inestabilidad en una zona considerada altamente sensible por Estados Unidos.

Durante los últimos meses, Ecuador ha fortalecido la cooperación militar y de seguridad con Estados Unidos en el marco del conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa. Las operaciones contra estructuras del narcotráfico y grupos criminales han incluido asistencia técnica, intercambio de inteligencia y cooperación estratégica con organismos estadounidenses.

Sin embargo, organizaciones internacionales y sectores políticos han cuestionado los efectos de la militarización prolongada, especialmente por denuncias de abusos, desapariciones forzadas y restricciones institucionales.

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