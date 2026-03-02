Incendio en la Refinería de Esmeraldas fue controlado tras una hora de labores

Las tareas de enfriamiento continúan por el equipo contraincendios de Petroindustrial.

Las unidades de emergencia lograron controlar un incendio registrado la noche de este domingo, 1 de marzo, en la Refinería de Esmeraldas.

Bomberos y equipos de Petroindustrial controlaron el incendio en una de sus unidades cerca de las 21:00, de este domingo 1 de marzo. Foto: cortesía. Foto: Cortesía.

El incidente fue reportado a las 20:01 al distrito Esmeraldas de la Policía Nacional del Ecuador.

Tras verificar la información con un funcionario encargado de la seguridad de la planta, se confirmó que el fuego se encontraba bajo control y que estaba siendo atendido por el equipo especializado de la empresa.

Técnicos del complejo industrial petrolero señalaron que el personal contra incendios logró sofocar las llamas pasadas las 21:00, evitando que la situación escalara a una emergencia de mayor magnitud.

Un reporte policial indicó que inicialmente no se dio aviso al sistema de emergencias ECU 911, debido a que el incidente era considerado controlable.

Sin embargo, se indicó que se habría activado el protocolo correspondiente en caso de que el fuego se expandiera.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas informó que no recibió ninguna solicitud de apoyo por parte de las autoridades de la planta petrolera para atender la emergencia.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni mayores afectaciones en la infraestructura.

Según el último reporte técnico, el incendio fue originado en la unidad Disco Reductor A1 y fue extinguido en su totalidad a las 21:48.

Esta es la segunda emergencia que se presenta en esta planta ubicada en el sur de Esmeraldas.

Un incendio de magnitud y que duró más de seis horas, ocurrió en una piscina de residuos de crudo, el pasado 30 de enero de 2025. (I)

Confirmado.net -El Universo