«Hay leyes internacionales»: Sheinbaum rechaza ataques de EE.UU. a supuestas 'narcolanchas' 
October 23, 2025

«Hay leyes internacionales»: Sheinbaum rechaza ataques de EE.UU. a supuestas ‘narcolanchas’ 

  • octubre 23, 2025
Ya hay decenas de víctimas que han muerto sin un juicio previo. 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este jueves los operativos militares de EE.UU. contra lanchas que transitan aguas internacionales y a las que acusa sin pruebas de trasladar a narcotraficantes y drogas.

«Obviamente no estamos de acuerdo. Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas en aguas internacionales. Así lo hemos manifestado al Gobierno de Estados Unidos y publicamente», afirmó la mandataria en conferencia de prensa.

También fue cuestionada sobre el intercambio de acusaciones que los operativos marítimos han desatado en los últimos días entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Colombia, Gustavo Petro, y que incluyen fuertes descalificaciones, ya que el mandatario estadounidense tildó al colombiano de «matón», «hombre malo» y «líder del narcotráfico ilegal”.

«Cada quien tenemos nuestras formas de enfrentar, digamos, algún debate internacional o en la relación con Estados Unidos», dijo al evitar las críticas a cualquiera de sus homólogos. 

También recordó, que, en el caso de su Gobierno, decidió en primer lugar defender a los migrantes mexicanos que viven en EE.UU. «Hemos elegido un esquema de diálogo franco, buscando un acuerdo pero sin renunciar nunca a nuestra soberanía y autodeterminación«, dijo.

El Gobierno de EE.UU. comenzó el mes pasado operativos militares en el Mar Caribe que esta semana ya extendió al Oceáno Pacífico y en los que han fallecido por lo menos 37 personas acusadas de ser «narcoterroristas» sin prueba alguna, por lo que expertos de Naciones Unidas denunciaron que se trata de ejecuciones extrajudiciales que violan leyes internacionales. 

