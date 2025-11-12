Google invertirá 6.400 millones de dólares en Alemania

El gigante tecnológico creará nuevos centros de datos para la nube y ampliará los ya existentes en el país europeo.

Google este anunció martes (11.11.2025) una inversión de 6.400 millones de dólares en Alemania , la mayor hasta la fecha en este país europeo que busca ponerse al día en la carrera por la inteligencia artificial.

El gigante tecnológico estadounidense creará nuevos centros de datos en Alemania, lo que se traducirá en 9.000 empleos para el año 2029.Imagen: Justin Sullivan/Getty Images

El gigante tecnológico estadounidense quiere invertir en «más infraestructura de inteligencia artificial, capacidades en la nube [computación remota] y crecimiento económico» en el país, declaró en rueda de prensa Philipp Justus, director de Google Alemania. Este plan «asegurará» alrededor de 9.000 empleos al año hasta 2029, añadió.

«Nuestro país es y sigue siendo uno de los lugares más atractivos del mundo para invertir», reaccionó el jefe de gobierno alemán en la red X.

Tras el anuncio de la construcción de una «fábrica de IA soberana» por parte de Deutsche Telekom y la estadounidense Nvidia la semana pasada, esta es una nueva inversión masiva en una economía alemana que pierde competitividad en el ámbito digital.

Google tiene su sede en Fráncfort, una ciudad del estado federado de Hesse, donde está la mayor red de centros de datos de Alemania. La empresa estadounidense quiere construir un segundo centro de datos para la infraestructura en la nube en esa misma región, que entrará parcialmente en funcionamiento en el segundo trimestre de 2027, también quiere ampliar el primer centro inaugurado en 2023 en Hanau, en las afueras de Fráncfort.

El gigante digital también prevé ampliar tres de sus cuatro sedes en Alemania: Fráncfort, Berlín y Múnich, donde Google cuenta con más de dos tercios de sus 2.500 empleados en el país.

Inversión necesaria

El ministro de Hacienda y vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, celebró el millonario plan de inversiones presentado por la filial de la firma tecnológica, un esfuerzo que estará dedicado a las tecnologías de la información. «Me alegra ver que Google ha decidido invertir tanto en Alemania. Estas inversiones multimillonarias son inversiones en puestos de trabajo para el futuro en Alemania», señaló Klingbeil en su cuenta de X, después de haber participado en la presentación de los aviones de la firma estadounidense en Alemania.

«Las inversiones multimillonarias de Google son auténticas inversiones de futuro: en innovación, en inteligencia artificial, en la transformación hacia la neutralidad climática», dijo Klingbeil, en unas declaraciones recogidas en un comunicado. Para Klingbeil, este tipo de proyectos es precisamente lo que necesita Alemania, la mayor economía europea, la tercera del mundo, y un país cuyo PIB está estancado después de que 2023 y 2024 fueron años de recesión .

