¡Goleada lapidaria! Barcelona SC fue apaleado por Independiente del Valle, que sigue firme rumbo al título 2025 de la Liga Ecuabet 

Los rayados amplían su ventaja en el inicio del hexagonal final rumbo al título de 2025.

Barcelona SC fue un cúmulo de errores, en especial en lo defensivo, lo que le costó la noche de este domingo, 5 de octubre, una goleada de 3-0 por parte de Independiente del Valle, que amplía su ventaja, rumbo al título, en el inicio del hexagonal final de la Liga Ecuabet.

Michael Hoyos (i) celebra la apertura del marcador para Independiente del Valle ante Barcelona SC. Foto: API

Los rayados suman 67 puntos y los canarios se quedan con 54, cifras que ponen a los quiteños más cerca de la segunda corona nacional en su historia.

Los dirigidos por Ismael Rescalvo fueron erráticos en defensa, que se mostró lenta, inoperante y que no se pudo recuperar de sus múltiples fallas.

Michael Hoyos (21 minutos), Júnior Sornoza (27 min) y Patrik Mercado (43 min) sentenciaron la victoria de los rayados.

Cuando se jugaban 18 minutos, Jean Carlos Montaño tomó de la camiseta a un rival en el área y, luego de la revisión del VAR, la acción fue castigada con un penal, al cobro fue Hoyos y puso el 1-0 (21 min).

Barcelona SC no encontró reacción y, en un corto tiempo, otro error defensivo fue aprovechado por los de Sangolquí.

En un rápido contragolpe, una pelota cruzada le quedó a Sornoza, que superó la marca de Gastón Campi y solo ante la salida de Ignacio de Arruabarrena disparó y logró el 2-0 (27 min).

Pero los errores defensivos continuaron y, a los 43 minutos, Xavier Arreaga falló en la contención de una pelota, Mercado lo superó y se encargó de sentenciar el 3-0.

En la segunda etapa, el cuadro canario llegó al arco contrario más por ganas que por fútbol y para colmo de males se quedó con un elemento menos a los 80 minutos por la expulsión de Octavio Rivero.

En la próxima fecha, Barcelona SC visitará a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado e Independiente del Valle irá a Machala para medirse a Orense SC. (D)

