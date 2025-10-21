Gobierno asegura que el precio del gas se mantiene en $ 1,65 

El Ministerio de Ambiente y Energía indicó que se actualizan únicamente las tarifas por la prestación del servicio público de comercialización de GLP.

El precio del gas de uso doméstico se mantiene en $ 1,65, informó el Ministerio de Ambiente y Energía este lunes, 20 de octubre.

El precio del cilindro de gas no subirá.

“La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) informó a la ciudadanía que el precio del gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico se mantiene en $ 1,65, conforme lo establece la normativa vigente”, indicó la cartera de Estado.

La entidad recordó que, según la resolución n.º ARCH-DE-2025-0029-RES difundida por los canales oficiales, se actualizan únicamente las tarifas por la prestación del servicio público de comercialización de gas licuado de petróleo, valor que será cancelado por Petroecuador a las comercializadoras privadas que brinda el servicio a la ciudadanía.

Tras la eliminación del subsidio al diésel que se anunció el 12 de septiembre del 2025, el Gobierno en reiteradas ocasiones ha indicado que no subirá el precio del gas de uso doméstico.

“Nosotros no estamos afectando en el gas ni el subsidio eléctrico a las personas. Estamos acabando con economías criminales, eliminando cualquier posibilidad de contrabando”, dijo el presidente Daniel Noboa el pasado 17 de septiembre.

Incluso, la ARCH ha realizado operativos de control para garantizar abastecimiento y evitar especulación de combustibles y gas en todo el país.

En el comunicado de este lunes, la Agencia indicó que la “medida busca mantener el equilibrio entre todos los actores de la cadena de comercialización, garantizando calidad, cantidad y un precio justo”. (I)

Confirmado.net – El Universo