«Esto enviará ondas de choque por todo el mundo»: ¿adónde conducirá la escalada de EE.UU. e Irán?

Los expertos señalan que la escalada emprendida por Washington socava la confianza de los dirigentes iraníes en las negociaciones y también puede provocar que cada vez más países opten por la necesidad de adquirir armas nucleares.

La efectividad de un ataque estadounidense a las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahán es cuestionable y podría conducir a resultados opuestos, opinan los expertos.

«Estados Unidos puede destruir la infraestructura iraní, pero no puede destruir el conocimiento iraní. Estos ataques pueden hacer retroceder a Irán, pero también es probable que incentiven a Irán hacia la bomba [nuclear]», considera Kelsey Davenport, directora de Política de No Proliferación de la Asociación de Control de Armas de EE.UU.

Por su parte, Ali Vaez, experto del Grupo Internacional sobre Crisis y profesor de la Universidad de Georgetown, cree que las acciones de Washington también podrían socavar el régimen internacional de no proliferación. «Es previsible que la respuesta de Irán no se limite a represalias militares. La retirada del Tratado de No Proliferación es bastante probable», escribió en X.

«Más países concluirán que necesitarán armas nucleares»

Entretanto, Rabia Akhtar, investigadora de Harvard, cree que los ataques a instalaciones nucleares no militares han roto un tabú que existía desde hace mucho tiempo. «En esta nueva realidad, la lección para Irán es contundente: solo un arma nuclear puede garantizar que esto no vuelva a ocurrir. El tabú no era solo contra el uso de armas nucleares, sino también contra el bombardeo de infraestructuras nucleares. Esa línea ha sido borrada», expuso en las redes sociales.

«Estos ataques son violaciones estratégicamente calibradas del orden nuclear y el resultado probable es que Irán se cuestione ahora si la moderación sigue siendo racional», añadió.

El vicepresidente del Instituto Quincy para una Política de Estado Responsable, Trita Parsi, concuerda con esa opinión. «Dos Estados con armas nucleares han bombardeado a un Estado sin armas nucleares, sin haber sido atacados. Esto enviará ondas de choque por todo el mundo, y más países concluirán que necesitarán armas nucleares para disuadir a los Estados que ya las poseen», advirtió.

Debilitamiento de la credibilidad de las negociaciones

Daryl Kimball, director de la Asociación para el Control de Armas en Estados Unidos, duda que Irán confíe en las intenciones de Washington de llegar a un acuerdo, dada su incoherencia. «¿Por qué debería Irán confiar en cualquier cosa que diga Trump? Estaba en contra de bombardear Irán antes de ser presidente, se retiró del Acuerdo de Paz Conjunta en su primer mandato, luego quería conversaciones sobre un nuevo acuerdo en su segundo [mandato] hasta que Bibi [Netanyahu] lo engañó para cortar la diplomacia y bombardear Irán», indicó.

Vladímir Orlov, experto ruso en no proliferación nuclear y director del centro de estudios independiente PIR, comparó los acontecimientos actuales con el ataque estadounidense a Irak hace 22 años, cuando Washington también utilizó el pretexto de que el país árabe tenía armas de destrucción masiva para justificar su agresión.

Puso en duda la posibilidad de llegar a acuerdos serios con Estados Unidos, dado el giro radical del rumbo producido por los cambios de administraciones en la Casa Blanca. «Cualquier ‘pacto entre caballeros’, me parece, resultará ser ‘nunca acordamos nada’. Qué bonito sería si me equivoco. Lo probaremos pronto», señaló.

¿Una nueva trampa para Trump?

Por su parte, el periodista y presidente del presídium del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, Fiodor Lukiánov, señala la difícil bifurcación ante la que se encuentra el mandatario estadounidense.

«Si Irán responde ahora atacando instalaciones estadounidenses, EE.UU. tendrá automáticamente que verse arrastrado aún más a las acciones militares. Si no responde o lo hace con lentitud, formalmente, los dirigentes israelíes y sus aliados neoconservadores estadounidenses aumentarán la presión sobre la Casa Blanca: hay que acabar con el régimen iraní mientras esté débil y lograr su sustitución por otro conveniente. De lo contrario, la cuestión no podrá considerarse resuelta», apunta.

Aunque no se produzca un ataque directo contra objetivos estadounidenses, los dirigentes israelíes intensificarán sus esfuerzos para convencer a Washington de la necesidad de un cambio del régimen iraní, concluye el experto.

