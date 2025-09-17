Urgente!

September 18, 2025

Estas empresas se quedarían con el control de TikTok en EE.UU.

  • septiembre 17, 2025
  • 0
  • 161
  • 2 Min Read

Las compañías controlarán la red social a través de un consorcio.

Un grupo de inversores estadounidenses serían los beneficiados con la negociación para quedarse con el control de TikTok en EE.UU. De acuerdo con The Wall Street Journal, las empresas que controlarán la red social de origen chino lo harán a través de un consorcio que incluye a las empresas Oracle y Silver Lake y la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz.

Imagen ilustrativaJakub Porzycki / NurPhoto / Gettyimages.ru

Fuentes familiarizadas con el asunto dijeron al periódico que el acuerdo, discutido esta semana por negociadores estadounidenses y chinos en Madrid, España, crearía una nueva entidad estadounidense para operar la aplicación.

Según estas personas, aproximadamente 80 % de la participación en el conglomerado quedaría en manos de inversores estadounidenses y el resto en manos de accionistas chinos.

Además, se les pedirá a los usuarios actuales en EE.UU. que se cambien a una nueva aplicación, desarrollada por TikTok. El gigante estadounidense de software Oracle, socio de TikTok desde hace mucho tiempo, gestionará los datos de los usuarios en sus instalaciones de Texas.

Este martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las autoridades del país habían cerrado el acuerdo sobre TikTok con China. Aunque el mandatario no reveló el nombre del comprador de la plataforma, insinuó que las negociaciones habían concluido.

«Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, voy a hablar con el presidente Xi el viernes para confirmarlo todo», declaró a los periodistas antes de emprender su visita de Estado al Reino Unido. Además, firmó una extensión de la pausa otorgada a la mencionada red social para que pueda continuar sus operaciones sin ser sancionada.

Confirmado.net – RT

