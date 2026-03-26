La energía rusa es «absolutamente clave» para la supervivencia de todo el mundo, afirmó Kiril Dmítriev.

El grupo BRICS tendrá un importante papel ante la situación en Oriente Medio, afirmó este jueves el enviado especial de la Presidencia rusa, Kiril Dmítriev.

«Precisamente, la cooperación entre los países BRICS en este momento difícil será clave para superar los desafíos surgidos a raíz de la escalada en Oriente Medio», señaló.

En este contexto, Dmítriev subrayó que la energía rusa es «absolutamente clave» para la supervivencia no solo de los países BRICS, sino de todo el mundo.

La semana pasada, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, instó a los miembros del bloque a actuar de forma independiente en el conflicto que se desenvuelve en la región.

«En referencia a la presidencia rotatoria de la India en BRICS, Pezeshkian instó al grupo a desempeñar un papel independiente para detener las agresiones contra Irán y salvaguardar la paz y la estabilidad regionales e internacionales», señaló en un comunicado la Embajada iraní en Nueva Delhi.

Agresión contra Irán

La madrugada del sábado 28 de febrero, Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

de la República Islámica. Los bombardeos causaron la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí , y de varios altos cargos militares , entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor.

, y de varios , entre ellos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani; el comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani; y el ministro de Inteligencia, Esmaeil Khatib. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo, fue elegido como su sucesor. Como represalia por la agresión, Teherán ha lanzado decenas de oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los bombardeos contra su infraestructura energética.

balísticos y drones contra Israel y contra en países de Oriente Medio. Además, la República Islámica realizó una serie de ataques masivos, que alcanzaron «instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos» en varios países de Oriente Medio, en respuesta a los bombardeos contra su infraestructura energética. Asimismo, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Confirmado.net – RT