El perfil del próximo fiscal de Ecuador debe ir más allá de los requisitos legales

El concurso para la nueva titular de Fiscalía tiene exigencias. La ética y la capacidad de resistir presiones serán claves

El nuevo concurso para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado de Ecuador plantea un reto mayor: hallar a una persona que no solo cumpla con los requisitos legales, sino que además posea la independencia, la integridad y el temple necesarios para enfrentar uno de los cargos más complejos del país.

El nuevo fiscal general asumirá el cargo que dejó la extitular del Ministerio Público, Diana Salazar.FOTO: FLICKR FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Así lo sostienen expertas en derecho penal como la abogada litigante Lorena Grillo y la abogada y criminóloga Soledad Angus Freré, quienes coinciden en que el perfil idóneo no puede limitarse a un listado de méritos académicos.

Ambas coinciden en que la independencia política es una condición sine qua non. Según Angus Freré, “el país exige transparencia y claridad, de ahí que se requiera un perfil que no pueda ser asociado con vínculos partidistas”. Grillo, por su parte, advierte que la prioridad debe ser “verificar que sea una persona idónea en lo ético, que no tenga vínculos con grupos de delincuencia organizada”.

