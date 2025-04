El bobo… aperturismo. Por Juan Cárdenas 

Imagen Rutakritica

Los campeones universales del libre comercio, los profetas y beneficiarios de la globalización, acaban de imponer al mundo, a manera de una “intimidación unilateral”, como acusa China, la política proteccionista de los ARANCELES, para privilegiar la gran producción de USA. Cuando el presidente Correa aplicó aranceles a las importaciones (a la Nutela por ejemplo, ¿se acuerdan?), para favorecer a nuestra producción y así contrarrestar la caída de precios del petróleo y los efectos de la crisis inmobiliaria, se levantaron voces críticas y de rechazo a esas medidas que para el Mashi Rafael eran lógicas contra el bobo aperturismo sin beneficio para nuestra economía dependiente.

¿Ahora qué dicen esos mismos agoreros del desastre, cuando Míster Trump, (que cobró para tomarse de muy mala gana “la foto”), hace exactamente lo mismo? ¿Dirán que el amo imperial es “correísta? Tanta alharaca con la visita oficial que no ha sido oficial sino secreta, la supuesta parcería con el gringo; con eso y todo, después de que filtraron con bombos y platillos la versión de que el señorito “logró” sacar de la lista de deportados a los migrantes ecuatorianos, justo en ese momento llegaba el avión con 64 deportados que en lo que va del año ya suman más de 2 mil.

Y en lo de los aranceles que dizque nos iban a dar un trato preferencial de panas, nos “aranceliaron” como a todos, ¡nos trancaron el 10%!, igual que a la gran mayoría de países, con la diferencia de que no fueron a postrarse de hinojos, como lo hizo el mentirosito. Y todavía tienen la concha de “celebrar” como un logro diplomático el encarecimiento de nuestros productos como el banano, camarón, cacao, en un 10%, en el inmenso mercado de “nuestro mejor aliado”. Con esos amigos para qué enemigos. Somos una mínima ficha del ajedrez imperialista que utiliza los aranceles como arma de intimidación y sometimiento.

El BRICS es uno de sus objetivos; pero China ya salió a responderle con el anuncio de su propio arancel. Brasil cursa una ley de represalias comerciales; Colombia lo llama “un gran error”; el Reino Unido busca negociar discretamente para mitigar el impacto. ¿Y acá?: aplaudiendo como focas.

A la lista de peligrosos mercenarios dizque para combatir el crimen, agregarían tropas estadounidenses bajo el modelo #CostPlus50, con lo cual Ecuador pagaría los costos de mantenimiento, más un 50% adicional. ¿Entendieron? Ni yo… Sólo sabemos que hay recortes en salud, educación, seguridad, vialidad, producción petrolera, etc., pero no hay disponibilidad presupuestaria. Bajarán la siguiente cifra que es gastarse la RMI y para rematarnos recurrirán a nuevos créditos chulqueros.

Pero recordemos que YA destinan el 2.7% del PIB a Defensa, mucho más que para Educación; que Ecuador cerró el 2024 con recesión económica y apagones de hasta 14 horas. Y en cuanto a la “ayuda armada yanqui” muy bien pagada, USA tiene 800 bases en 70 países. Aquí arribita nomás tiene 7 y ¿qué han logrado?: el incremento del tráfico y consumo de estupefacientes y la corrupción. ¿Una base más acá?

Alguien me preguntó: “¿ya se pueden casar los vicarios?”. Le dije que no he sabido. Pero insiste: “entonces, ¿quién es la vicaria?”. Con santa paciencia le explico que la palabra “vicaria” se asocia a la “violencia vicaria”, ésa que ejercen al disimulo desde las alturas, impidiendo que las “mamaces” vean y hablen con su hijita, con la proterva intención de angustiar el corazón maternal. No les agreden físicamente, no les botan de la casa a medianoche; pero aplican esa forma de violencia llamada “vicaria” ¿Entendieron? Yo sí.

Ya en la recta final, saludamos la UNIDAD NACIONAL proclamada por sectores progresistas, revolucionarios, plurinacionales y multiétnicos, para unir voluntades patrióticas y generosas en la tarea prioritaria de recuperar la Patria incluyente y solidaria, con el arma democrática del voto. Nos prohibieron la foto del voto; pero se quedaron con las ganas de cobrarnos un ojo de la cara. Lo que mal empieza, mal termina.

Articulo firmado por Juan Cárdenas

