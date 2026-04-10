Ecuador llama a consultas a su embajador en Colombia

Gustavo Petro había calificado al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción, como un «preso político». Los dos países atraviesan una de sus peores crisis diplomáticas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho en varias ocasiones que Jorge Glas es un «preso político» del gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, y pidió el lunes pasado en la red social X su liberación.

En respuesta, este miércoles (08.04.2026) la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó que llamó a consultas a su embajador en Colombia, Arturo Félix Wong, tras las declaraciones del presidente Petro.

«Hemos llamado a nuestro embajador a consultas, estará arribando el día de hoy o mañana, a más tardar. Estamos tomando decisiones para hacer ver, para ratificar la molestia, la protesta enérgica que Ecuador plantea a Colombia por los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano», dijo en una entrevista en radio Centro Digital.

Asimismo, la canciller comentó que se han suspendido las mesas técnicas de diálogo previstas para la próxima semana para tratar, entre otros, asuntos relacionados con la guerra comercial entre Quito y Bogotá, que comenzó por la imposición de aranceles a las importaciones colombianas por parte de Daniel Noboa en febrero pasado, que replicó Petro.

Confirmado.net – DW