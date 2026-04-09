Este país es una «excepción» positiva en Latinoamérica, según el Banco Mundial

América Latina y el Caribe se presenta como una de las regiones con un crecimiento más lento.

El Banco Mundial prevé que la economía de la región latinoamericana crecerá más lento este año, un 2,1 %, por debajo del 2,4 % registrado en 2025, aunque destaca a Argentina como una «excepción» al alza.

«Argentina ha emergido como la principal excepción al alza, ya que la estabilización y las reformas han mejorado las expectativas y las condiciones financieras», señala en su último informe ‘Panorama económico de América Latina y el Caribe’.

El reporte indica que la economía del país creció 4,4 % en 2025 y proyecta una expansión en su actividad del 3,6 % este año y del 3,7 % para 2027. Según el documento, entre las razones de este resultado positivo —a pesar de partir de niveles de deuda elevados— está el «ajuste fiscal de ‘shock’ focalizado en el gasto» implementado por el Gobierno de Javier Milei.

Asimismo, señala al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) como uno de los motores que está impulsando el crecimiento, ya que ofrece una reducción en la tasa del impuesto a las ganancias del 35 % al 25 %. Entre las principales áreas beneficiadas se destacan la energía, tecnología, minería e infraestructura.

Si bien la proyección implica una leve desaceleración respecto al año previo, el país aparece como uno de los Estados que muestran mejores perspectivas dentro de la región.

Por otro lado, el informe presenta a América Latina y el Caribe como una de las regiones con un crecimiento más lento, con un promedio regional de expansión estimado en 2,1 % para 2026, cifra que el organismo internacional califica como «insuficiente (…) para generar el crecimiento necesario para crear empleos de calidad y reducir la pobreza».

Confirmado.net – RT