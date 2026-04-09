Hasta esta fecha puede hacer el cambio de domicilio electoral

Los comicios seccionales y del CPCCS estaban previstos para el 14 de febrero de 2027, pero ahora serán el 29 de noviembre del presente año.

El pasado 27 de marzo se realizó un ajuste al calendario electoral para adelantar al 29 de noviembre de 2026 lase lecciones seccionales y la elección de consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que tenían como fecha de votación el 14 de febrero de 2027.

El calendario aprobado también establece que laposesión de las autoridades electas se realizará el 14 de mayo de 2027, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República y la normativa legal vigente.

El CNE adoptó esta decisión con base en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos sobre pronósticos climatológicos para enero, febrero y marzo de 2027 en el marco de un posible fenómeno de El Niño.

Previo al proceso electoral es posible realizar algunos trámites, como es el caso del cambio de domicilio electoral. Este proceso estará disponible hasta el 17 de abril, inicialmente, el plazo estaba previsto hasta el 13 de mayo. Sin embargo, el cambio responde al adelanto de las elecciones seccionales.

Cómo realizar el trámite de cambio de domicilio

Por su parte, el trámite de cambio de domicilio puede realizarse tanto de manera presencial en las delegaciones provinciales electorales, así como en línea. Para lo segundo, el CNE ha habilitado un sistema digital que permite completar el proceso en pocos pasos: ingresar al portal institucional, acceder a la sección de servicios ciudadanos, seleccionar la opción de cambio de domicilio electoral, crear o iniciar sesión con una cuenta personal y completar los datos requeridos.

En ambas modalidades el servicio es gratuito y en el caso del cambio en línea está disponible las 24 horas. (I)

Confirmado.net – El Universo