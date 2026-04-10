China se consolida como principal proveedor de vehículos importados por Brasil

SAO PAULO, China se consolidó en el primer trimestre de 2026 como el principal proveedor de automóviles importados por Brasil, al registrar un crecimiento del 68,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales divulgados este miércoles por la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

China lidera las importaciones de vehículos en Brasil tras un fuerte crecimiento en 2026, superando a Argentina en el mayor mercado automotor de América Latina.Foto: Internet-Xinhua

Las ventas de vehículos de origen chino alcanzaron 54.300 unidades entre enero y marzo de 2026, frente a las 32.100 unidades registradas en el mismo período de 2025.

Con este resultado, China se desplazó a Argentina como la principal fuente de vehículos importados en el mayor mercado automotriz de América Latina, indicó un comunicado de Anfavea.

En sentido contrario, el vecino Argentina -históricamente el mayor proveedor del mercado brasileño en virtud de un acuerdo binacional de producción automotriz- registró la mayor caída entre los países relevantes, con una contracción del 24,4 por ciento, al pasar de 52.900 a 40.000 unidades en el período.

En términos generales, el mercado brasileño de vehículos importados creció un 5,6 por ciento en el primer trimestre de 2026, con 119.100 unidades frente a las 112.800 del mismo período de 2025.

Según divulgó Anfavea en conferencia de prensa en Sao Paulo, la producción de vehículos en Brasil alcanzó las 264.100 unidades en marzo, el mejor resultado mensual para el sector desde octubre de 2019, con un incremento del 27,6 por ciento con respecto a febrero y del 35,6 por ciento con respecto a marzo de 2025.

En el primer trimestre de 2026, la producción nacional totalizó 634.700 vehículos, un aumento del 6 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones registraron su mejor desempeño en casi dos años en marzo, con 40.400 unidades enviadas al exterior, lo que representa un alza del 21,1 por ciento frente a febrero y del 1,1 por ciento frente a marzo de 2025.

En el acumulado del trimestre, sin embargo, las exportaciones cayeron un 18,5 por ciento respecto a 2025, totalizando 99.700 unidades.

Confirmado.net – Xinhua