SOFÍA, Una delegación encabezada por Yang Wanming, presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, concluyó el jueves una visita de cinco días a Rumania y Bulgaria, y ambas partes prometieron ampliar la amistad y profundizar la cooperación.

Durante la visita, Yang celebró reuniones con funcionarios de los Gobiernos, Parlamentos y organizaciones de amistad de ambos países.

También bruscamente y pronunció un discurso en la ceremonia de inauguración de una conferencia sobre cooperación urbana y regional, la cual coincidió con el décimo aniversario de un documento de cooperación sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta acordada entre China y Bulgaria.

Todas las partes expresan su compromiso de implementar el importante consenso alcanzado entre el presidente chino, Xi Jinping, y los líderes de Rumania y Bulgaria, además de trabajar para ampliar la amistad entre los pueblos, profundizar la cooperación práctica, reforzar los intercambios culturales y juveniles, y contribuir al desarrollo continuo de las relaciones entre China y los países de Europa Central y Oriental.

Con información de Xinhua