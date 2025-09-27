Urgente!

Actuar durante los primeros dos minutos tras una parada cardiorrespiratoria aumenta la supervivencia a más del 70%
Delegación china visita Rumania y Bulgaria para ampliar amistad  
La reforma 2×2 en Ecuador: Impactos en las importaciones
Gremio energético de Perú advierte interferencia de minería ilegal en elecciones de 2026
September 27, 2025

Delegación china visita Rumania y Bulgaria para ampliar amistad  

  • septiembre 27, 2025
  • 0
  • 121
  • 1 Min Read

SOFÍA, Una delegación encabezada por Yang Wanming, presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, concluyó el jueves una visita de cinco días a Rumania y Bulgaria, y ambas partes prometieron ampliar la amistad y profundizar la cooperación.

Durante la visita, Yang celebró reuniones con funcionarios de los Gobiernos, Parlamentos y organizaciones de amistad de ambos países.

También bruscamente y pronunció un discurso en la ceremonia de inauguración de una conferencia sobre cooperación urbana y regional, la cual coincidió con el décimo aniversario de un documento de cooperación sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta acordada entre China y Bulgaria.

Todas las partes expresan su compromiso de implementar el importante consenso alcanzado entre el presidente chino, Xi Jinping, y los líderes de Rumania y Bulgaria, además de trabajar para ampliar la amistad entre los pueblos, profundizar la cooperación práctica, reforzar los intercambios culturales y juveniles, y contribuir al desarrollo continuo de las relaciones entre China y los países de Europa Central y Oriental.  

Con información de Xinhua

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020