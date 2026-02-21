Urgente!

Delcy Rodríguez sanciona emblemática Ley de Amnistía
February 21, 2026

Delcy Rodríguez sanciona emblemática Ley de Amnistía

  febrero 21, 2026
Previamente, la mandataria expresó su deseo de que el instrumento «sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sancionó este jueves la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por unanimidad esta misma jornada por la Asamblea Nacional, a partir de un proyecto que ella misma consignara en enero pasado en interés de abonar a la reconciliación nacional. 

Entonces, la mandataria expresó su deseo de que el instrumento «sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y desde el extremismo; que sirva para reencausar la justicia […] y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas”. 

Los principales puntos de la ley

La recién aprobada ley tiene por finalidad «conceder una amnistía general y plena» a las personas «procesadas o condenadas por la presunta o comprobada comisión de delitos políticos o conexos, desde el primero de enero de 1999 hasta el 30 de enero de 2026».

Los hechos que se toman en cuenta de ese lapso son:

  • Golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
  • Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003.
  • Los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en febrero y marzo y en agosto de 2004; en mayo de 2007; tras las elecciones presidenciales de 2013; en febrero y junio de 2014; de marzo y agosto de 2017; en enero y abril de 2019 y en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Una vez entre en vigor la norma, la Policía, los cuerpos de investigación y los militares «darán por finalizadas las averiguaciones y procedimientos relativos a los hechos» referidos. Del mismo modo, los archivos sobre los procesos abiertos a las personas amnistiadas deberán ser eliminados.

Se estipula asimismo que el Ejecutivo Nacional será el responsable de desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la normativa legal. Como primera medida, se estableció una comisión especial conformada por 23 parlamentarios pertenecientes a todas las fracciones políticas, quienes se encargarán de hacerle seguimiento a la puesta en obra de la amnistía. 

Confirmado.net – RT

