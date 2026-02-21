Urgente!

Ning Zhongyan de China gana oro en patinaje de velocidad de 1500 m masculino con un nuevo récord olímpico en Milán-Cortina

  • febrero 20, 2026
MILÁN, Ning Zhongyan de China derrotó al favorito Jordan Stolz de Estados Unidos y se llevó hoy jueves la presea de oro en patinaje de velocidad de 1500 metros masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

El patinador chino Ning Zhongyan conquistó el oro en los 1.500 metros masculinos en Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 con récord olímpico, superando al estadounidense Jordan Stolz y al neerlandés Kjeld Nuis. Foto: Internet-Facebook

Ning, quien obtuvo dos bronces en los eventos de 1.000 metros masculino y persecución por equipos, impuso un nuevo récord olímpico de un minuto y 41,98 segundos, con lo que consiguió el primer oro olímpico de China en esta categoría y su tercera medalla en estos juegos.

Tras sus victorias en los 1.000 y 500 metros, Stolz quedó a 0,77 segundos de Ning y se llevó la plata en los 1.500 metros.

La medalla de bronce fue para el campeón olímpico defensor Kjeld Nuis de Países Bajos con un minuto y 42,82 segundos.

