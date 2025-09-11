Urgente!

September 11, 2025

Cuba sufre nuevo apagón total de electricidad

  septiembre 11, 2025
El corte eléctrico general afecta a más de nueve millones de cubanos y aparentemente ocurrió tras una falla en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, una de las principales del país.

Un nuevo apagón generalizado ocurrió este miércoles (10.09.2025) en Cuba , el quinto en menos de un año, informaron las autoridades, que investigan las causas.

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN, que puede estar asociada a una salida inesperada» de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en el centro de la isla, «no obstante se investigan las causas», informó el ministerio de Energía y Minas en su cuenta X.

Cuba -con 9,7 millones de habitantes- enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica.

El servicio depende de ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada. 

La instalación de 28 parques fotovoltaicos, con la ayuda de China, de los 52 previstos para este año no ha ayudado a disminuir los cortes.

Desde octubre de 2024, Cuba se ha enfrentado a cuatro apagones generalizados, algunos de varios días.

Confirmado.net – DW

