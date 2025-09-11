Poetas de China y Latinoamérica se reunirán en Xi’an para fomentar el intercambio cultural 

BEIJING, La segunda edición del Festival Internacional de Poesía Juvenil (Sesión Especial China-Países de América Latina) está programada para comenzar el 15 de septiembre en Xi’an, ciudad de la provincia noroccidental china de Shaanxi, según un artículo del rotativo local China Daily.

Un total de 40 poetas de 15 países latinoamericanos, entre ellos Argentina, México, Brasil y Cuba, junto a 37 homólogos chinos, participarán en una serie de actividades como diálogos, recitales de poesía y visitas culturales en Shaanxi y Beijing, hasta el 21 del mismo mes, según se informó en una rueda de prensa celebrada recientemente en la capital china.

Con el tema «Los ecos de las civilizaciones», el festival de este año destaca las largas y brillantes civilizaciones china, maya y andinas, que representan las raíces profundas de ambas regiones y constituyen una profunda fuente de inspiración para sus tradiciones poéticas, precisaron la Asociación de Escritores de China y el Gobierno Popular Provincial de Shaanxi, coorganizadores del festival.

El evento tiene como objetivo mejorar las conexiones internacionales entre poetas, impulsar el talento de jóvenes escritores de todo el mundo y profundizar su comprensión de la cultura tradicional china y la sociedad china contemporánea, de acuerdo con lo explicado en la conferencia de prensa.

Con información de Xinhua