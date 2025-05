Cine que une culturas: China, España y América Latina refuerzan lazos a través del séptimo arte

BEIJING, Tras la proyección de la película de una directora gallega en el Instituto Cervantes de Beijing, Li Dan compartió que la experiencia le trajo recuerdos de la Ciudad de México, donde, al igual que en la capital china, el cine extranjero encuentra un eco profundo en el público, llenando ese «espacio negro que permite soñar».

Li, fundador y director ejecutivo de Baktan Culture, institución encargada de gestionar derechos de exhibición cinematográfica en Beijing, destacó que el mercado cinematográfico chino sigue abriéndose al mundo y «cada vez hay más películas contemporáneas chinas que brillan en festivales internacionales», según señaló.

Li recordó que en marzo pasado, en el marco de la segunda muestra de cine chino contemporáneo, la Cineteca Nacional de México proyectó «Perro negro» (2024), de Guan Hu, ganadora del premio Un Cierta Mirada a la Mejor Película en la 77ª edición del Festival de Cannes, junto con otras obras destacadas como «Cordón umbilical» (2022), de Qiao Sixue, y «El globo» (2019), de Pema Tseden, todas con Gran recepción por parte del público mexicano.

Antes del estreno de su primer largometraje «As Neves» (2024) en Beijing, un thriller psicológico en gallego centrado en adolescentes rurales, la cineasta Sonia Méndez dialogó con Xinhua.

«Las emociones son universales. Aunque se trate de chicos de un pueblo de Galicia, pueden conectarse con cualquier joven en el mundo», reflexionó la cineasta.

Méndez expresó su entusiasmo por su primera visita a China. «Beijing es una ciudad limpia y acogedora.

Ayer llovió mucho, iba por la calle y, como llovió de golpe, me metí en una tienda de maquillaje tradicional chino.

Me dijeron: ‘siéntate, ponte aquí’, hasta que pare de llover. Estuve 20 minutos en la tienda junto a una chica. El vestido tradicional de China me interesa mucho, me parece muy bonito», relató.

La directora compartió que compró dos vestidos tradicionales chinos Qipao para ella y su amiga Pilar Sánchez Díaz, productora y fotógrafa del film «Chinas» (2023).

En abril, el primer ministro chino, Li Qiang, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, presenciaron en Beijing la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación cinematográfica, reflejando un vínculo cultural y diplomático en creciente fortalecimiento.

Una de las impulsoras de este acercamiento es la directora española Arantxa Echevarría, quien expresó su deseo de poder filmar en China: «Quiero hacer películas aquí. Díselo a todos los productores que conozcas. Sería fantástica», señaló. Su película «Carmen y Lola» (2018) la convirtió en la primera directora de cine español seleccionada en la Quincena de Realizadores de Cannes, obteniendo el Goya a la Mejor Dirección Novela en 2019.

Su película más reciente, «La infiltrada» (2024),es ya el film español más taquillero dirigido por una mujer. En «Chinas» (2023), Echevarría explora la vida cotidiana de una familia china en España, basada en sus propias vivencias como vecina del barrio chino de Usera, en Madrid, la capital española.

«El personaje que compra una muñeca en un bazar para Lucía soy yo. Esa historia me pasó de verdad», confesó Echevarría. «Viví cinco años dentro de esa comunidad, y al venir a China me he sentido como en casa.

Yo quería muchísimo a Lucía, y no sé dónde está. Hice la película pensando en que ella la vea y se ponga en contacto conmigo, en que me reconozca y me llame», reveló.

Sin embargo, Echevarría no es la única que ha utilizado el cine para tender puentes culturales. Desde Perú, otra historia refleja cómo estas conexiones trascienden continentes.

El 20 de abril, en una ceremonia especial del 15º Festival Internacional de Cine de Beijing, Aman Kapur, recibió un reconocimiento especial por su labor destacada en la distribución internacional del cine chino.

La historia de Star Films, distribuidora y productora peruana de películas, que, durante tres generaciones, ha promovido el cine chino a más de unos 17.000 kilómetros de distancia, cautivó a todos los presentes.

Con una pasión constante por las historias del país asiático, los Kapur han logrado consolidar una audiencia latinoamericana con un creciente interés por las producciones chinas.

Durante la ceremonia, Aman Kapur, gerente general de Star Films, expresó emocionado en chino: «Amo el cine chino», transmitiendo el profundo cariño que siente por estas narrativas orientales.

Esta escena refleja la función del cine como herramienta de intercambio cultural entre China y el mundo, permitiendo que las historias chinas sean «vistas» por el mundo, y que las historias del mundo puedan ser «comprendidas» por China.

Con información de Xinhua