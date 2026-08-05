China seguirá apoyando a países africanos en la lucha contra el ébola

BEIJING, Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino dijo hoy martes que ante la propagación del brote de ébola, China comenzará a ayudar a países africanos y proporcionará el apoyo necesario para acabar pronto con el brote.

El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, comentó lo anterior al responder una pregunta acerca del tercer equipo de expertos médicos enviado por el Gobierno chino y que llegó el 1 de agosto a Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.

Lin indicó que luego del brote de ébola en África, China ha tomado muy en serio la situación y ha enviado varios equipos de expertos médicos a la región, incluida la República Democrática del Congo, para combatir el brote, lo cual ha sido muy elogiado.

El tercer equipo de expertos médicos está integrado por especialistas en epidemiología, cuarentena sanitaria, tratamiento clínico y análisis de patógenos en laboratorio.

A partir del trabajo de los equipos anteriores, este grupo seguirá reforzando los intercambios y la coordinación con la República Democrática del Congo y las organizaciones internacionales en vista de las necesidades de prevención y control de la epidemia, aclaró Lin.

«Como el brote de ébola sigue extendiéndose, China comenzará a enviar a sus profesionales médicos al continente, prestando ayuda a los países africanos y brindando el apoyo necesario para acabar pronto con el brote», dijo Lin.

Con información de – Xinhua