China insta a la comunidad internacional a mantener el compromiso con Afganistán  

NACIONES UNIDAS, Un enviado chino instó el miércoles a la comunidad internacional para mantener su compromiso con Afganistán, pese a los desafíos persistentes en el país.

Geng Shuang, representante permanente adjunto de China ante la ONU, señaló que la situación en Afganistán es «estable en términos generales», aunque persisten retos en áreas como la asistencia humanitaria, el desarrollo, los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo.

Por ello, afirmó que la comunidad internacional debe adoptar una postura objetiva, justa, racional y pragmática para ayudar a Afganistán a retomar el camino correcto e integrarse plenamente en la comunidad internacional.

La comunidad internacional debe mantener el compromiso y el diálogo con Afganistán, así como fomentar la comprensión y la confianza mutua, afirmó ante el Consejo de Seguridad.

Geng subrayó que, debido a diversos factores pasados ​​y presentes, la integración de Afganistán en la comunidad internacional será gradual y requerirá un compromiso a largo plazo.

«En este sentido, las interacciones activas y el compromiso continuo entre ambas partes son indispensables», afirmó.

Citando el informe del Secretario General de la ONU, destacó que las amenazas terroristas en Afganistán siguen siendo prominentes y llamó al Gobierno afgano a incrementar sus esfuerzos antiterroristas, coordinarse con países vecinos y evitar que grupos terroristas utilicen el territorio afgano para desestabilizar otras naciones.

«En materia de lucha contra el terrorismo, debemos mantenernos firmes frente a los dobles estándares y la selectividad, y fortalecer la cooperación internacional», agregó.

Frente a las enormes necesidades humanitarias, China instó a los donantes tradicionales a aumentar su financiamiento ya no politizar la ayuda humanitaria.

Además, pidió a un país específico asumir sus responsabilidades históricas, reanudar la asistencia a Afganistán, levantar sanciones unilaterales y brindar el apoyo necesario para acciones humanitarias.

Geng resaltó que garantizar el acceso igualitario de las mujeres a la educación, la salud, el empleo y la participación pública es esencial para la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad del país.

China llama al Gobierno afgano a ejercer una gobernanza moderada e inclusiva, implementando medidas efectivas que protejan los derechos e intereses de todos los afganos, incluidas las mujeres, aseguró.

Según dijo, China también apoya a Afganistán para fortalecer la conectividad y la cooperación económica y comercial con los países de la región.

«Como vecino amigo de Afganistán, China está lista para seguir trabajando con todas las partes para promover la paz, el desarrollo y la estabilidad duradera en el país», concluyó Geng.

Con información de Xinhua