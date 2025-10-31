Urgente!

October 31, 2025

China está dispuesta a colaborar con todas las partes en la transformación global ecológica y de bajas emisiones de carbono

BEIJING, Por invitación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el viceprimer ministro chino Ding Xuexiang asistirá a la Cumbre Climática de Belém el 6 de noviembre como representante especial del presidente Xi Jinping, informó hoy viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

El portavoz Guo Jiakun señaló en una conferencia de prensa regular que China está dispuesta a colaborar con todas las partes para promover la transformación ecológica y de bajas emisiones de carbono a nivel mundial, y expresó la esperanza de que la cumbre sea un gran éxito y se convierta en un hito en la respuesta climática global.

Este año se cumple el décimo aniversario del Acuerdo de París y es el año en que los países deben presentar sus nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, siglas en inglés), lo que representa una coyuntura crítica para la gobernanza climática mundial, afirmó Guo.

China anunció su nueva ronda de NDC, lo que demuestra su papel de liderazgo como gran país responsable en la gobernanza climática, agregó Guo.

«Esperamos trabajar con todas las partes para mantener en alto la bandera del multilateralismo, fortalecer la solidaridad y la coordinación, permitir la transición global ecológica y de bajas emisiones de carbono, y construir un mundo limpio y hermoso», indicó el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua 

