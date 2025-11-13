Casi 40 personas mueren en accidente de autobús en Perú 

Es uno de los peores siniestros de los últimos años en el país, donde son frecuentes las tragedias en carreteras. Las autoridades advirtieron que la cifra de fallecidos puede aumentar debido a la gravedad de los heridos.

Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles (12.11.2025) cuando un autobús cayó por un precipicio tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú .

El vehículo de pasajeros había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, y rodó por una zona árida hasta quedar a orillas de un río, según imágenes de Panamericana de Televisión.

La fiscalía de Arequipa señaló en un comunicado que el conductor de la camioneta sobrevivió y «se encuentra detenido».

El siniestro ocurrió de madrugada y es uno de los peores de los últimos años en el país, donde son frecuentes los accidentes en las carreteras.

El gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, dijo a la agencia de noticias AFP que la cifra de muertos puede aumentar debido a que hay heridos graves.

La gran cantidad de accidentes en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad y la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.

Confirmado.net – DW