Correa-“Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”.

El expresidente de la República Rafael Correa Delgado reaccionó a la decisión no unánime del Tribunal de Casación que inadmitió el recurso de apelación y ratificó lo actuado anteriormente. Con esta decisión el ex Jefe de estado no podrá participar en el proceso electoral.

“Finalmente lo lograron. En tiempo récord sacan sentencia “definitiva” para inhabilitarme como candidato No entienden que lo único que hacen es aumentar el apoyo popular. Yo estaré bien. Denle toda la solidaridad a perseguidos allá. Recuerden: a lo único que nos condenan es a vencer”, dijo en su cuenta de twitter @MashiRafael

El llamado juicio del siglo por los poderes fácticos en Ecuador dejó más dudas que certezas, se confirmó que el único interés para quienes detentan el poder, fue inhabilitar políticamente a Rafael Correa e impedir que pueda participar en las próximas elecciones generales fijadas para el 7 de febrero de 2021.

El expresidente de la República reiteró que jamás ha recibido ni permitido ningún soborno. Señaló que para tratar de inculparle se inventaron varios hechos en el caso, partiendo desde el mismo cambio de nombre: Comenzó como Arroz Verde luego pasó a Caso Sobornos, ideado para explotarlo publicitariamente a través de las redes oficiales.

Correa: “No buscan la verdad, buscan perseguirme y por destruirme a mí destruyen a gente inocente”

