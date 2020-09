Correa: “No buscan la verdad, buscan perseguirme y por destruirme a mí destruyen a gente inocente”

El llamado juicio del siglo por los poderes fácticos en Ecuador deja más dudas que certezas, a medida que el tiempo pasa se confirma que el único interés para quienes detentan el poder, es inhabilitar políticamente a Rafael Correa e impedir que pueda participar en las próximas elecciones generales fijadas para el 7 de febrero de 2021.

El expresidente de la República y candidato a la vicepresidencia por el progresismo en su alegato final reiteró que jamás ha recibido ni permitido ningún soborno. Señaló que para tratar de inculparle se inventaron varios hechos en el caso, partiendo desde el mismo cambio de nombre: Comenzó como Arroz Verde luego pasó a Caso Sobornos, ideado para explotarlo publicitariamente a través de las redes oficiales.

FALACIAS EN EL CASO “SOBORNOS”

La ficción del cuaderno de Pamela Martínez

A finales de mayo de 20129 – 20 días después de estar presa Pamela Martínez – aparece el “famoso cuaderno”, un nuevo allanamiento a su departamento en Quito permite a la Policía “hallar” lo que para la Fiscalía es una prueba del soborno. Pamela Martínez admitió que escribió el cuaderno “por un impulso” durante un viaje de 30 minutos entre Quito y Guayaquil en 2019. El cuaderno fue hallado durante un allanamiento en su departamento en Quito. Es incomprensible y poco probable que en esas circunstancias luego de 4 años se pudiera escribir de memoria, incluso centavos, señaló uno de los procesados, Cristhian Viteri, exasambleísta del Movimiento Alianza País. El cuaderno escribió Martínez desde la cárcel varios años después pero en tiempo presente.

La defensa de Viteri solicitó un peritaje grafo químico del cuadernopara saber cuándo fue fabricado y no se le permitieron, El modelo del cuaderno -según Graficas Vernaza, empresa que lo imprimió- dijo que era del 2018 y con la particularidad de que el código de barras está roto. Ese modelo de cuaderno no se fabricaba en el 2012 porque no había la tecnología para implementar los colores existentes en el cuaderno.

El cuaderno es “falso” e “incongruente”, según Fausto Jarrín, el abogado de Rafael Correa.

“Las anotaciones de este cuaderno están escritas en tiempo presente sobre acciones ocurridas entre 2012-2016; sin embargo, Pamela Martínez reconoció que lo escribió en 2018 en un “impulso inevitable”.

Siembra de archivos en la computadora de Laura Terán

En el caso “Sobornos el Tribunal la defensa del expresidente Correa pidió la incorporación de prueba nueva para demostrar que no hay archivos verdes y que la trama fue creada por el Centro de Inteligencia Estratégica.

“La inclusión de evidencias obtenidas de forma ilegal en un proceso no solo puede derrumbar todo el juicio sino también sería susceptible de investigación penal por fraude procesal!!!”, indicó el abogado Fausto Jarrín.

Jarrín presentó una pericia realizada por la empresa colombiana ADALID, que revela que los archivos fueron hackeados y adulterados y lo más importante que no fueron extraídos de la computadora de Laura Terán como señala la Fiscalía.

Fausto Jarrín: “No hay archivos verdes, la trama fue creada por Centro de Inteligencia”

Funcionarios judiciales revelaron presunta asociación ilícita en concurrencia con tráfico de influencias y fraude procesal

Funcionarios judiciales del Ecuador denunciaron la existencia de una presunta red de corrupción que involucraría al presidente del Tribunal que juzgó el Caso Sobornos, Juez Iván Xavier León Rodríguez con la secretaria de la Fiscalía General Martha Cecilia Caiza Cando, con el fin de perseguir políticamente a Rafael Correa y otros ex altos funcionarios de su gobierno.

Los funcionarios judiciales publicaron en la web JUSTICIAAMARRAGA.ORG información detallada dentro de un proceso que según ellos, ha violado todo principio ético y jurídico de nuestro sistema judicial y el derecho procesal, además de las garantías constitucionales de sus ciudadanos y el principio de inocencia.

“Esto nos ha motivado, como funcionarios judiciales con vocación de servicio y justicia, a no seguir siendo cómplices de este aparato político-judicial represivo usado miserablemente en medio de una crisis humanitaria donde los muertos se apilan en las calles y el sistema de salud se encuentra colapsado. Por ello no callaremos más ante la verdad y denunciamos lo que está aconteciendo y el circo que se montará el día de mañana para condenar al expresidente Correa y desviar la atención de la tragedia que vive el Ecuador”, informó la web.

Sentencian a expresidente Correa por un préstamo de $6.000

El expresidente de la República Rafael Correa Delgado confirmó el 7 de agosto de 2019 que recibió 6.000 dólares en su cuenta bancaria, pero dijo que se trató de un préstamo.

“Tenía un recurrente sobregiro y pedí prestado $6.000 del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo (tengo los cheques de $500 mensuales). ¡NO SEAN RIDÍCULOS!”, tuiteó el exmandatario.

CORREA presentó recibo de pago de préstamo de los 6.000 dólares

La gran prueba de los supuestos sobornos es el préstamo de los 6.000 dólares que recibió del fondo de solidaridad. “Aquí se demostró en toda plenitud la mala fe porque está comprobado más allá de cualquier duda que teníamos ese fondo de solidaridad con nuestros recursos que yo puse más de 7.000 dólares, aportaba mensualmente, hice ese préstamo por estar sobregirado y pague hasta el últimos centavo pero dicen que ha sido sobornos”.

Rafael Correa: Recibí $ 6.000 porque «tenía un recurrente sobregiro»

“No buscan la verdad, buscan perseguirme y por destruirme a mí destruyen a gente inocente..”

“No buscan la verdad, buscan perseguirme y por destruirme a mí destruyen a gente inocente. Señores magistrados en sus manos está parar no solo este clamoroso caso de justicia de montaje de fraude procesal, la justicia ecuatoriana esta quedando en ridículo a nivel internacional, Interpol les rechaza todo, Bélgica se les ríe porque quien va a creer que un expresidente después que me han hurgado por todos los lados, contratado compañías, revisen mis movimientos migratorios, movimientos migratorios me acusan de un prestamos de 6000 dólares y de ser autor mediato por instigación por medio de influjo psíquico de una red de sobornos”.

“Yo sabré defenderme yo elegí la la opción política sabía a lo que me enfrentaba por cambiar las estructuras y sistemas perversos que nos han mantenido en el subdesarrollo, pero nos se metan con gente inocente, no se metan con empresarios honestos que no les conozco, señores jueces en sus manos está cambiar la historia y hacer justicia”.

