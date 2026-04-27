Universidades de China y España fundan nueva escuela conjunta para formación de profesionales de alta calificación 

BEIJING, La Universidad de Salamanca de España y la Universidad Jianzhu de Shandong, de China, inauguraron recientemente una nueva escuela conjunta en la ciudad de Jinan, capital de la provincia oriental china de Shandong, centrada en la formación de profesionales de alta calificación.

La Escuela de Salamanca de la Universidad Jianzhu de Shandong es el primer campus de la Universidad de Salamanca en China.

La inauguración del nuevo centro educativo sitúa a la universidad española entre las cuatro únicas casas de altos estudios de su país que participan en programas de colaboración educativa con China, lo que supone un importante paso en la estrategia de internacionalización de la universidad, según informaron los medios de comunicación españoles.

Aprovechando los recursos educativos y las fortalezas académicas de ambas instituciones, el centro se dedica a formar profesionales altamente cualificados capaces de trabajar en sectores como software, ingeniería eléctrica y automatización, ingeniería mecánica, trabajo social y ciencia de datos e inteligencia artificial.

Como primera institución educativa de cooperación internacional de la Universidad Jianzhu de Shandong, la escuela representa importante fruto de los esfuerzos de larga data de la universidad para promover la apertura educativa y profundizar en la cooperación y los intercambios con el mundo, y constituye un nuevo puente para el intercambio educativo y cultural y la formación de talentos entre China y España, según fuentes oficiales de la universidad.

Con información de – Xinhua