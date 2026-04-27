Independiente del Valle lidera: estos son los clubes que más jugadores aportan a la Tri rumbo al Mundial 2026

La selección de Ecuador mantiene base internacional con pocos convocados del torneo local

La convocatoria reciente de la selección de Ecuador dejó en evidencia una tendencia clara rumbo al Mundial 2026: la base de la Tri está en el exterior, mientras que pocos clubes del campeonato local aportan jugadores.

De cara a los amistosos disputados en marzo ante Marruecos y Países Bajos, apenas cinco futbolistas provinieron de la LigaPro, lo que refleja el peso creciente de los legionarios en el equipo nacional.

Independiente del Valle y Liga de Quito, los que más aportan

En el ámbito local, Independiente del Valle lidera la lista con dos jugadores convocados, consolidándose como el principal semillero de talento para la Tri.

Le sigue Liga de Quito, también con dos futbolistas, mientras que Libertad FC completa el listado con un representante.

Este dato confirma que, aunque el torneo local sigue siendo importante, el protagonismo recae en jugadores que militan en ligas internacionales.

Predominio de figuras en el exterior

La lista de convocados muestra una fuerte presencia de futbolistas que compiten en Europa y Sudamérica.

Nombres como Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Willian Pacho reflejan el alto nivel competitivo de la plantilla.

En ataque, el liderazgo sigue en manos de Enner Valencia, mientras que nuevas figuras como Kendry Páez marcan el recambio generacional.

Este equilibrio entre experiencia y juventud es clave en la preparación del equipo.

Así llega la Tri al Mundial 2026

La Tri ya tiene definido su camino en la fase de grupos del Mundial 2026, donde integrará el Grupo E.

El calendario será exigente:

Debut ante Costa de Marfil el 14 de junio en Filadelfia

Segundo partido frente a Curazao el 20 de junio en Kansas City

Cierre ante Alemania el 25 de junio en Nueva Jersey

Estos encuentros definirán las aspiraciones del combinado ecuatoriano en el torneo.

El desafío del talento local

La baja presencia de jugadores del torneo ecuatoriano abre el debate sobre el desarrollo del fútbol local y su capacidad para proyectar talento competitivo a nivel internacional.

Mientras clubes como Independiente del Valle continúan exportando futbolistas, otros equipos enfrentan el reto de fortalecer sus procesos formativos para nutrir a la selección.

Convocatoria completa de la Tri 2026

Análisis del grupo de Ecuador en el Mundial

Rendimiento de jugadores ecuatorianos en el exterior

Con información de El Universo