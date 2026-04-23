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April 23, 2026

Un enviado de Trump pide a la FIFA que reemplace a Irán en el Mundial por este otro país

  • abril 23, 2026
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«Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión», declaró Paolo Zampolli.

Un enviado cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la FIFA que reemplace a la selección de Irán por la de Italia en el próximo Mundial, informó Financial Times citando a sus fuentes. La propuesta surgió después de que Italia no lograra clasificarse para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, tras perder su partido de repesca contra Bosnia.

Según el diario, el enviado especial Paolo Zampolli planteó el cambio al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a Trump, como líder de uno de los países coanfitriones del torneo. Según fuentes citadas por el FT, Zampolli argumentó que los cuatro títulos mundiales de Italia respaldan otorgarle ese cupo.

«Confirmo que he sugerido a Trump e Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a ‘la Azzurra’ en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen el palmarés necesario para justificar su inclusión», declaró Zampolli al medio.

Este mes, Gianni Infantino afirmó que la selección de Irán participará con seguridad en el próximo Mundial, pese al conflicto en curso con Estados Unidos. «Irán vendrá, seguro», declaró, al subrayar que el equipo «representa a su pueblo» y que «los jugadores quieren jugar».

A finales de marzo Teherán volvió a poner en entredicho su participación en el Mundial 2026 en medio de la escalada bélica, al prohibir que sus equipos viajen a países que considera «hostiles» por motivos de seguridad, reportó Al Jazzeera.

Con información de RT

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