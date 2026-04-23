China desea impulsar comunidad global de desarrollo compartido con todas las partes

BEIJING, China está dispuesta a trabajar con todas las partes para impulsar una comunidad global de desarrollo compartido, señaló hoy miércoles el vicepresidente chino, Han Zheng.

Han dijo esto al reunirse con visitantes extranjeros que asisten a la Tercera Conferencia de Alto Nivel del Foro sobre la Acción Global para el Desarrollo Compartido, celebrada en Beijing.

Al señalar que han pasado cinco años desde que el presidente chino, Xi Jinping, presentó la Iniciativa para el Desarrollo Global, Han dijo que la iniciativa ha obtenido una respuesta activa y un amplio apoyo por parte de la comunidad internacional, y que se han logrado avances sustanciales a través de los esfuerzos conjuntos.

Han mencionado que China aprovechará la conferencia como una oportunidad para crear un consenso más amplio con todas las partes, mantener su compromiso con enfoques orientados a la acción, aumentar la inversión en la cooperación para el desarrollo mundial, impulsar la colaboración en áreas clave y promover el desarrollo ecológico y sostenible, permitiendo que la población se beneficie más de los frutos del desarrollo y avanzando hacia una comunidad global de desarrollo compartido.

Los asistentes extranjeros felicitaron a China por la exitosa organización de la conferencia, expresaron su total apoyo a la Iniciativa para el Desarrollo Global y elogiaron las contribuciones de China al desarrollo mundial.

Dijeron que sus gobiernos se adhieren firmemente al principio de una sola China y están dispuestos a fortalecer la cooperación con China para promover el desarrollo mundial.

Con información de Xinhua