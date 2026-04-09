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Trump amenaza con ataques a Irán «más fuertes de lo que nadie haya visto jamás» de no prosperar la tregua
April 9, 2026

Trump amenaza con ataques a Irán «más fuertes de lo que nadie haya visto jamás» de no prosperar la tregua

  • abril 9, 2026
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El presidente afirmó que todos los buques, aeronaves y personal militar de EE.UU. permanecerán en Irán y sus alrededores hasta el acuerdo.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó nuevas amenazas a Irán en el segundo día de la tregua acordada con la nación persa.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.Tom Williams / Contributor / Gettyimages.ru

«Todos los buques, aeronaves y personal militar de EE.UU., junto con municiones, armamento y todo lo demás que sea apropiado y necesario para la persecución y destrucción letal de un enemigo ya sustancialmente debilitado, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado», escribió en Truth Social.

«Si por cualquier razón no se cumple, lo cual es muy improbable, entonces ‘empezará el tiroteo’, más grande, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto jamás«, agregó.

«Se acordó, hace mucho tiempo, y pese a toda la falsa retórica en sentido contrario: no armas nucleares y el estrecho de Ormuz estará abierto y seguro. Mientras tanto, nuestro gran Ejército se está cargando y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista. ¡EE.UU. ha vuelto!», concluyó.

  • El segundo día de la tregua entre EE.UU. e Irán empezó con incertidumbre debido a las violaciones constantes de Israel. El miércoles el país hebreo lanzó un ataque que dejó destrucciones a gran escala en el Líbano.
  • Irán ha puesto sobre la mesa de negociación con EE.UU. que el alto al fuego en el Líbano sea tomado por las fuerzas agresoras del Pentágono e Israel como «una condición clave» para desescalar el conflicto en Oriente Medio. Además, Irán cerró el paso por el estrecho de Ormuz debido a la ofensiva israelí y sus violaciones a la tregua.
  • Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la cuestión de la renuncia de Irán al uranio altamente enriquecido está en lo más alto de la lista de prioridades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La nación persa siempre ha rechazado esta condición de Washington.

Confirmado.net – RT

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