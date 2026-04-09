BUENOS AIRES, La tecnología china impulsa la transición energética en Argentina con herramientas que apuntan a mejorar la estabilidad de redes con alta penetración de energías renovables y acompañar el desarrollo del mercado local, junto con propuestas para el consumo hogareño, el industrial y el vinculado a la electromovilidad.

En ese marco, la compañía china Huawei dio a conocer hoy miércoles una nueva línea de soluciones energéticas en el país sudamericano, propuesta que incluye inversores de alta potencia, insumos de almacenamiento y electrónica y una nueva generación de elementos de almacenamiento energético, con mejoras en capacidad y eficiencia que permiten optimizar rendimientos.

La presentación estuvo a cargo de la sección Energía Digital de la empresa china y apuntó, según los organizadores de la actividad, a mostrar distintas herramientas que permiten mejorar la eficiencia, la estabilidad y la sostenibilidad del sistema eléctrico, en un contexto marcado por desafíos globales en costos y transición energética.

Ignacio Dapena, director de Energía Digital para Huawei Argentina, Paraguay y Uruguay, declaró en entrevista con Xinhua que se trata de «un evento para toda la industria renovable en Argentina (…) lanzando y presentando al mercado las nuevas líneas de productos que estamos teniendo, tanto para la parte electrónica de potencia, para los inversores solares, como así también para lo que es la parte de baterías y soluciones de electromovilidad, al igual que data center».

La evolución del portafolio de la compañía china abarca desde soluciones residenciales hasta proyectos de gran escala, con foco en energías renovables, almacenamiento y digitalización, buscando un sistema energético más eficiente y sostenible en Argentina a partir de energías limpias.

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la presentación del HUAWEI SUN2000-506KTL-H1, un inversor con mayor potencia y menor tiempo de respuesta, diseñado para optimizar costos de proyectos y aportar estabilidad a redes con alta penetración de energías renovables.

El equipo incorpora un chip de última generación, alcanza una eficiencia del 99 por ciento y opera en un amplio rango de temperaturas (de -25 °C a 60 °C), lo que garantiza su desempeño en diversos entornos, según la empresa.

Además, ofrece una densidad de potencia hasta un 40 por ciento superior y permite operar con un mayor número de módulos fotovoltaicos en simultáneo.

«Este nuevo equipo no solo permite reducir los costos de inversión, sino que además incorpora capacidades de formación de red, fundamentales para contextos como el argentino», explicó Dapena.

La compañía tecnológica también presentó su nueva generación de soluciones de almacenamiento energético, con mejoras en capacidad y eficiencia que buscan optimizar el rendimiento del sistema.

Expertos de la compañía destacaron ante un auditorio integrado por referentes del sector distintas innovaciones tecnológicas, entre ellas las que permiten un incremento de hasta el 20 por ciento en la capacidad máxima en contenedores de 20 pies o la optimización del diseño de sistemas a gran escala hasta 11 MW, así reduciendo costos de cableado y construcción, además de nuevas funciones de medición en el sector de media tensión.

Estas soluciones, de acuerdo con la compañía, permiten desplazar energía en momentos de alta demanda, aportar estabilidad a la red y facilitar la recuperación del sistema ante cortes.

«Estamos presentes con más del 90 por ciento de participación en los proyectos más importantes del país y estamos también siguiendo y acompañando esta transformación en Argentina, donde hay un potencial muy grande de crecimiento, ayudando a la industria a que sea más eficiente, con un costo de energía mucho más positivo, es decir, mucho más sustentable», señaló Dapena.

Resaltó que la compañía china mantiene una cobertura federal, con iniciativas que incluyen parques solares, soluciones híbridas para minería, proyectos industriales y desarrollos en zonas remotas como la Antártida.

Además, precisó que la firma colabora con distintas universidades también para atraer talentos, además de trabajar con distribuidoras eléctricas, cooperativas y distintas provincias del país en pos de una transición hacia energías limpias y renovables.

Confirmado.net – Xinhua