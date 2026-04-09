George Clooney califica como “crimen de guerra” la amenaza de Trump contra Irán (y la Casa Blanca contraataca)

“La única persona que comete crímenes de guerra es él por sus películas horribles y su pésima capacidad interpretativa”, ha dicho el director de comunicaciones del presidente del actor, quien mantiene un enfrentamiento con el republicano desde hace años.

Continúa el enfrentamiento público que George Clooney y Donald Trump llevan protagonizando en los últimos meses. Aunque parecía que las aguas se habían calmado —ninguno de los dos se había pronunciado públicamente contra el otro desde hacía un tiempo—, la guerra iniciada por Estados Unidos contra Irán ha vuelto a avivar la tensión que existe entre el actor y el presidente estadounidense.

Después de que el líder republicano amenazara con destruir a “toda una civilización” para que el régimen irání aceptase sus exigencias y abriera el estrecho de Ormuz, el intérprete arremetió contra él en un discurso ante 3.000 estudiantes de Secundaria en Cuneo (Italia) este miércoles 8 de abril.

“Algunos dicen que Donald Trump está bien. Pero si alguien afirma que quiere acabar con una civilización, eso es un crimen de guerra. Se puede seguir apoyando el punto de vista conservador, pero debe haber un límite de decencia, y no debemos cruzarlo”, afirmó ante los estudiantes italianos.

La respuesta no tardó en llegar, aunque esta vez no ha sido directamente Donald Trump, si no el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien ha arremetido contra la estrella de Hollywood: “La única persona que comete crímenes de guerra es George Clooney por sus películas horribles y su pésima capacidad interpretativa”, declaró aThe Independent.

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