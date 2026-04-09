Urgente!

Anthropic: Nuestra nueva IA es demasiado potente para su lanzamiento público
Presidente Daniel Noboa asegura que hay reservas adicionales en el embalse de Mazar
Argentina: Policía dispersa protesta contra ley de glaciares
Trump amenaza con ataques a Irán «más fuertes de lo que nadie haya visto jamás» de no prosperar la tregua
April 9, 2026

George Clooney califica como “crimen de guerra” la amenaza de Trump contra Irán (y la Casa Blanca contraataca)

  • abril 9, 2026
  • 0
  • 1432
  • 2 Min Read

“La única persona que comete crímenes de guerra es él por sus películas horribles y su pésima capacidad interpretativa”, ha dicho el director de comunicaciones del presidente del actor, quien mantiene un enfrentamiento con el republicano desde hace años.

Continúa el enfrentamiento público que George Clooney y Donald Trump llevan protagonizando en los últimos meses. Aunque parecía que las aguas se habían calmado —ninguno de los dos se había pronunciado públicamente contra el otro desde hacía un tiempo—, la guerra iniciada por Estados Unidos contra Irán ha vuelto a avivar la tensión que existe entre el actor y el presidente estadounidense.

Después de que el líder republicano amenazara con destruir a “toda una civilización” para que el régimen irání aceptase sus exigencias y abriera el estrecho de Ormuz, el intérprete arremetió contra él en un discurso ante 3.000 estudiantes de Secundaria en Cuneo (Italia) este miércoles 8 de abril.

“Algunos dicen que Donald Trump está bien. Pero si alguien afirma que quiere acabar con una civilización, eso es un crimen de guerra. Se puede seguir apoyando el punto de vista conservador, pero debe haber un límite de decencia, y no debemos cruzarlo”, afirmó ante los estudiantes italianos.

La respuesta no tardó en llegar, aunque esta vez no ha sido directamente Donald Trump, si no el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien ha arremetido contra la estrella de Hollywood: “La única persona que comete crímenes de guerra es George Clooney por sus películas horribles y su pésima capacidad interpretativa”, declaró aThe Independent.

Mas información en El País

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Mundo Empresas

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024