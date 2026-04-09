Aquiles Alvarez enfrenta un pedido de remoción por su ausencia en la Alcaldía de Guayaquil

Tras la ausencia de Alvarez, Tatiana Coronel asumió como alcaldesa subrogante.

Un ciudadano presentó la mañana de este 8 de abril una denuncia ante el Municipio de Guayaquil para que se sustancie el procedimiento de remoción previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) ante la ausencia del alcalde Aquiles Alvarez.

Situación legal de Aquiles Alvarez

Aquiles Alvarez se encuentra detenido en la Cárcel del Encuentro. En su contra pesan varios procesos.

El funcionario fue aprehendido por el caso Goleada, que investiga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, en el que hay doce personas involucradas.

Además, es procesado por el denominado caso Triple A, en el que Alvarez es procesado junto con otras 21 personas —entre naturales y jurídicas— por el presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo en gran escala.



Tras la ausencia de Alvarez, Tatiana Coronel asumió como alcaldesa subrogante.

El pedido del abogado David López Banegas

David Mateo López Banegas, un abogado de profesión, presentó el escrito ante el cabildo de Guayaquil para que se convoque al órgano legislativo y de fiscalización competente únicamente para este efecto, a fin de que se sustancie el procedimiento de remoción previsto en el Cootad.

El abogado pide que se determine si se ha configurado la causal legal de remoción del alcalde del cantón Guayaquil por ausencia del cargo en los términos previstos en el Cootad.

López, en su escrito, indica que, si procede, se declare la remoción del alcalde del cantón Guayaquil y se adopten las decisiones institucionales correspondientes para garantizar la continuidad legítima del gobierno cantonal.

Argumentos para la remoción

En su denuncia, el abogado expone que es un hecho público y notorio que Aquiles David Alvarez Henriques, alcalde del cantón Guayaquil, ha permanecido privado de libertad dentro de procesos penales que han impedido su ejercicio material, personal y ordinario de las funciones inherentes al cargo.

También menciona que se aprobó inicialmente una licencia sin sueldo a favor del referido alcalde y, con posterioridad, una ampliación de dicha licencia, la cual venció el 26 de marzo de 2026.

El abogado recordó que, en la sesión del Concejo Municipal del 26 de marzo de 2026, se dejó constancia de que no existía un nuevo pedido formal de licencia o de vacaciones del alcalde, pese a lo cual se mantuvo la subrogación de funciones para evitar un escenario de acefalía institucional.

Posteriormente, anota el abogado, al menos para el 2 de abril de 2026 ya se reportaba públicamente que el alcalde acumulaba cinco días de ausencia injustificada, sin que se hubiese resuelto de forma clara y definitiva la situación jurídica e institucional del ejercicio de la Alcaldía de Guayaquil.

Para López, existe una situación objetiva que amerita control institucional inmediato por parte del órgano legislativo y de fiscalización del GAD municipal de Guayaquil, a fin de verificar si se ha configurado la causal legal de remoción por ausencia del cargo y, de ser el caso, adoptar la decisión correspondiente con respeto al debido proceso.

Impacto de la indefinición en la Alcaldía

En su escrito, el peticionante indica que la indefinición prolongada sobre la titularidad efectiva del ejercicio de la Alcaldía afecta la seguridad jurídica, la regularidad administrativa, la continuidad del servicio público y el derecho de la ciudadanía guayaquileña a que la administración municipal funcione con apego a la Constitución y a la ley. (I)

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