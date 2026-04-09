Ministra de Energía considera conveniente la entrega de Coca Codo Sinclair a PowerChina

La ministra de Energía, Inés Manzano, defendió la decisión del gobierno de entregar la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa estatal china PowerChina, para su mantenimiento y operación.

Según explicó la funcionaria, en una entrevista con Diario El Universo, el Gobierno ecuatoriano logró un entendimiento con la empresa Sinohydro, luego de un litigio internacional, lo que permitió remitir un documento oficial, a través de la Procuraduría General del Estado, al tribunal arbitral en Madrid, que ahora deberá pronunciarse sobre la resolución final.

“Estábamos en un arbitraje y llegamos a un acuerdo entre las partes. Ahora el tribunal tiene que resolver, pero estamos en la última etapa”, señaló la ministra, al tiempo que mencionó que Sinohydro ha planteado un plazo aproximado de 15 días para concretar la entrega formal de la central.

De concretarse este proceso, sería la primera vez que el Estado ecuatoriano reciba plenamente la operación de Coca Codo Sinclair. Según la ministra, el siguiente paso sería establecer un esquema de asociatividad con PowerChina, que se encargará de la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica.

Fue enfática al señalar que esta transición es “conveniente” para el país, principalmente porque forma parte de un acuerdo integral que incluye beneficios económicos. “Hay 400 millones de dólares que el Ecuador va a recibir en diferentes formas, pero va a recibir”, afirmó.

Además, destacó que el objetivo del Gobierno ha sido resolver disputas internacionales que afectan la imagen del país. “Me propuse arreglar todos estos temas de arbitraje porque afectan mucho al país, a la credibilidad, a la parte internacional, a la inversión extranjera”, indicó.

En ese sentido, subrayó que el país trabaja en fortalecer el marco regulatorio del sector eléctrico para atraer capital privado. Como parte de esta estrategia, se prevé la incorporación de nueva capacidad de generación en los próximos años.

Para 2026, se proyecta la entrada de 210 megavatios adicionales, incluyendo 110 MW de energía eólica, 90 MW de origen hidráulico y 9,8 MW de generación fotovoltaica. Mientras tanto, para 2027 se esperan 511 MW provenientes de inversión privada y, en 2028, un total de 832 MW, en su mayoría de proyectos con plazos de ejecución de dos años.

La posible transferencia de Coca Codo Sinclair y su futura gestión bajo un modelo de colaboración internacional se enmarca así en una estrategia más amplia para garantizar la sostenibilidad energética del país y fortalecer la confianza de los inversionistas. FIN