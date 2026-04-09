Los feriados obligatorios que quedan en el 2026

A lo largo del año son doce los feriados, el próximo es a finales de abril e inicios de mayo.

Tras el reciente día de asueto por Viernes Santo, que fue el pasado 3 de abril, los ecuatorianos volverán a tener días de descanso.

Y el próximo es el 1 de mayo, Día del Trabajo, que será de cuatro días. ¿Por qué?

El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso el pasado 4 de abril la suspensión de la jornada laboral del próximo 30 de abril. Con ello, el periodo de asueto por el Día del Trabajo será de cuatro días, del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo.

La medida aplica a los trabajos de los sectores público y privado, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 354, emitido la tarde de este sábado, 4 de abril.

La jornada de trabajo suspendida no será recuperable, dispuso Noboa en el decreto.

Quedan otros cinco feriados

Aún quedan feriados por disfrutar. Otro en mayo, en agosto, octubre, noviembre y diciembre. Estos son:

Batalla de Pichincha: domingo 24 de mayo (se traslada al lunes 25 de mayo).

Primer Grito de Independencia: lunes 10 de agosto.

Independencia de Guayaquil: viernes 9 de octubre.

Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca: lunes 2 y martes 3 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

En estos días, los ecuatorianos suelen planificar viajes y paseos dentro del país, que promueven el turismo interno y generan ingresos para toda la cadena de este sector. (I)

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