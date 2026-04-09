China pide esfuerzos para reanudar el paso normal por el estrecho de Ormuz

BEIJING, China espera que todas las partes trabajen juntas para facilitar el pronto restablecimiento del paso normal por el estrecho de Ormuz, afirmó hoy miércoles el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

El estrecho de Ormuz es una ruta importante para el comercio internacional de bienes y energía, y proteger la seguridad, la estabilidad y el paso sin obstáculos en esta región sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional, sostuvo Mao en una rueda de prensa habitual al ser consultada sobre informes de medios que indican que Irán y Omán podrían imponer tarifas a los barcos que pasen por el estrecho.

Confirmado.net – Xinhua