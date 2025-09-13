Tasas de sobrepeso y obesidad infantil en China caen por debajo del 10%

Las tasas de sobrepeso y obesidad entre los niños chinos menores de seis años disminuyeron del 10,4 por ciento hace cinco años al 9,7 por ciento actual, informó Lei Haichao, director de la Comisión Nacional de Salud.

La tasa de incidencia de macrosomía, o bebés grandes para la edad gestacional, ha disminuido en cinco años consecutivos durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), precisó Lei en una rueda de prensa.

El estado nutricional de los niños en China ha seguido mejorando, con una caída de la tasa de retraso en el crecimiento entre los menores de seis años en todo el país hasta el 4,5 por ciento, y una disminución de la tasa de bajo peso hasta el 1,4 por ciento, detalló el funcionario.

Con información de Diario del Pueblo