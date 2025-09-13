Urgente!

Inteligencia artificial y género: ¿aliada o amenaza para la igualdad salarial?
Tasas de sobrepeso y obesidad infantil en China caen por debajo del 10%
Niños con acondroplasia siguen sin medicamentos pese a fallos judiciales
La OMS registra más de 560.000 casos de cólera en 2024 en el mundo, un 5% más que en 2023
September 13, 2025

Tasas de sobrepeso y obesidad infantil en China caen por debajo del 10%

  • septiembre 13, 2025
  • 0
  • 76
  • 1 Min Read

Las tasas de sobrepeso y obesidad entre los niños chinos menores de seis años disminuyeron del 10,4 por ciento hace cinco años al 9,7 por ciento actual, informó Lei Haichao, director de la Comisión Nacional de Salud.

La tasa de incidencia de macrosomía, o bebés grandes para la edad gestacional, ha disminuido en cinco años consecutivos durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-2025), precisó Lei en una rueda de prensa.

El estado nutricional de los niños en China ha seguido mejorando, con una caída de la tasa de retraso en el crecimiento entre los menores de seis años en todo el país hasta el 4,5 por ciento, y una disminución de la tasa de bajo peso hasta el 1,4 por ciento, detalló el funcionario.

Con información de Diario del Pueblo

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020