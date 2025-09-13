Urgente!

Inteligencia artificial y género: ¿aliada o amenaza para la igualdad salarial?
Tasas de sobrepeso y obesidad infantil en China caen por debajo del 10%
Niños con acondroplasia siguen sin medicamentos pese a fallos judiciales
La OMS registra más de 560.000 casos de cólera en 2024 en el mundo, un 5% más que en 2023
September 13, 2025

Niños con acondroplasia siguen sin medicamentos pese a fallos judiciales

  • septiembre 13, 2025
  • 0
  • 230
  • 2 Min Read

Aunque la Constitución del Ecuador garantiza el derecho a la salud, cuatro niños con acondroplasia siguen sin recibir el medicamento que necesitan para mejorar su calidad de vida. Andrea (5 años), Sasha (10 años), Thiago (7 años) y Agustín (5 años) requieren Vosoritida, fármaco esencial para tratar esta enfermedad considerada rara u “huérfana”.

Pese a que la justicia ya emitió sentencias favorables para que el Estado entregue el medicamento, hasta ahora ni el Hospital Carlos Andrade Marín (IESS) ni el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante (MSP) han cumplido con la disposición.

La acondroplasia no solo afecta el crecimiento óseo; también provoca complicaciones graves como compresión de la médula espinal, problemas neurológicos, dolor crónico, apnea del sueño, dificultades de visión y audición. Los padres denuncian que el sufrimiento de los niños es intenso e insoportable, y que cada día sin tratamiento agrava su situación.

Ante la inacción de las autoridades, las familias organizaron plantones en julio para exigir respuestas. Sin embargo, hasta ahora no existe cumplimiento efectivo, y no descartan nuevas medidas de presión para que el derecho a la salud de sus hijos sea garantizado.

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Sociedad

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

We Believe that Apple will the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

This Not Just A Photo But It

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

Los angeles compound he is trying to

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Sociedad

Kuba compound he is trying to selling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020